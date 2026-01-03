Tres novedades y cuatro bajas en la convocatoria del Real Betis para la visita liguera al Real Madrid

El técnico del conjunto verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha dado a conocer una lista con 22 futbolistas citados para el choque de este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en la jornada 18 de LaLiga EA Sports

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la última sesión previa al duelo de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Este entrenamiento previo al regreso de LaLiga EA Sports con la jornada 18 ha deparado una festiva celebración de cumpleaños para Adrián San Miguel y ha ofrecido una lista de convocados con varias novedades entre los futbolistas citados por Manuel Pellegrini para el viaje que afrontarán en AVE a partir de las 17:45 horas de esta tarde y con llegada estimada a eso de las 21:00 horas al hotel de concentración en la capital de España.

Las recuperaciones de Antony, Diego Llorente y Junior Firpo dejan en sólo cuatro las bajas del Betis

Como ya había deslizado Manuel Pellegrini en su rueda de prensa inmediatamente anterior a la publicación de la convocatoria, el técnico chileno recupera para la causa tanto a Diego Llorente como a Junior Firpo, después de superar sendas lesiones musculares que les apartaron de los terrenos de juego en las últimos encuentros de 2025, así como también está entre los disponibles el diferencial extremo Antony Matheus dos Santos, quien terminó tocado en el último choque liguero ante el Getafe CF y se ha dosificado en los entrenamientos posteriores al regreso de las vacaciones navideñas.

Por otro lado, el Betis cuenta también con cuatro bajas importantes para visitar al Real Madrid: la del lesionado Isco Alarcón, que a finales de diciembre fue sometido a una artroscopia tras el problema de tobillo derivado del brutal impacto fortuito con Sofyan Amrabat, quien figura como otro de los ausentes relevantes en este cita junto a su compatriota Ez Abde. Ambos se encuentran concentrados con la selección de Marruecos en la Copa de África, competición que además se está celebrando en su país y en la que se encuentran clasificados para los octavos de final. Exactamente lo mismo ocurre con Cédric Bakambu, un fijo en las alineaciones de la República Democrática del Congo.

La lista de convocados del Real Betis para visitar al Real Madrid en la jornada 18 de LaLiga

Así las cosas, la lista al completo con los 22 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para el choque de la sobremesa dominical ante el Real Madrid está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Giovani Lo Celso; y los atacantes Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Antony dos Santos, el 'Chimy Ávila' -quien seguirá contando mientras no se cierre su cesión al Getafe CF- Pablo García y el 'Cucho' Hernández.