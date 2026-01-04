Lo que más molesta a Pellegrini de la goleada del Santiago Bernabéu: "﻿Eso desequilibra absolutamente el marcador"

El técnico verdiblanco puso énfasis en los dos goles encajados a balón parado, que le dolieron especialmente ya que Gonzalo y Asencio remataron "solos en el área"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras la goleada encajada ante el Real Madrid para analizar el choque pero sobre todo recalcar que lo que más le ha molestado de la derrota han sido los dos goles encajados a balón parado, el primero con una falta de Rodrygo rematada de cabeza por Gonzalo, y el tercero, a saque de esquina también de Rodrygo que cabeceaba a placer Asencio.

"La valoración es negativa, no puede ser positiva cuando pierdes por 5-1. En algún momento del partido creo que el marcador no reflejaba lo que estaba pasando. Con 3-1 habíamos recibido dos goles a balón detenido y con dos cabezazos absolutamente solos. Nosotros habíamos tenido dos tiros a los palos y una atajada de Courtois. En este campo, las distracciones cuestan goles y ellos finiquitaron muy bien. Hubo un momento en que fue más equilibrado y no reflejaba el marcador lo que estaba pasando. Hay que revisar los errores que hemos cometido", ha reconocido el técnico heliopolitano.

En cuanto a sus sensaciones durante el encuentro en el que terminó encajando cinco goles cuando logró meterse de nuevo en el partido con el gol del Cucho, Pellegrini ha dicho: "Lo que más bronca me da es haber recibido dos goles a balón parado cabeceándonos solos en el área. Eso desequilibra absolutamente el marcador. Ellos empezaron mejor el partido, sin tener muchas ocasiones al margen del gol, y nosotros lo acabamos mucho mejor. En el segundo tiempo los superamos en el juego, pero nos hicieron dos goles pronto y ahí prácticamente se terminó el partido. No tuvimos fortuna con los dos palos. Es la segunda vez que recibimos cinco goles. O estamos muy bien o estamos muy mal en el funcionamiento defensivo. Tenemos que mejorarlo".

El cambio de Lo Celso al descanso y su rendimiento en el partido: "Lo vi muy bien. Le dio mucha dinámica a la parte ofensiva, tuvo un tiro al poste y puso varias pelotas buenas de gol. Venía teniendo minutos y me alegro por los 45 que ha hecho hoy".

Puede rescatar algo positivo del Bernabéu: "Nada, tratamos de tener la personalidad de salir a buscar los partidos y, si jugamos de igual a igual con el Real Madrid y te superan, es algo que entra dentro de la lógica. Me da lástima haber regalado dos goles a balón detenido y nosotros tuvimos tres o cuatro córners que acabaron en las manos de Courtois. Hay que hacer una buena autocrítica y seguir mirando hacia delante".