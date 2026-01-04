Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Real Madrid: Desconexión colectiva en una versión bética desconocida

La defensa hizo aguas por los bandas, primero, y por el centro después; el centro del campo apenas dio señales de vida hasta que aflojó el Real Madrid; y los futbolistas diferenciales aparecieron de manera muy puntual

Tarde aciaga en el Betis en el Santiago Bernabéu a excepción de una reacción efímera y estéril que no salva la imagen de un equipo que no compitió como acostumbra ni a nivel colectivo ni individual. Solo floreció cuando el Real Madrid separó el pie del acelerador, pero la realidad dicta que los verdiblancos no estuvieron a la altura y prácticamente nadie se salva más allá de Cucho Hernández.

Porque atrás hubo numerosas filtraciones, en las bandas en la primera parte y por el centro en la segunda; el centro del campo permaneció desaparecido hasta que los locales concedieron metros y los futbolistas llamados a marcar la diferencia surgieron a cuentagotas, y casi nunca con el viento en contra. Un borrón en los dos planos que debe quedar en un desliz puntual tras una campaña donde apenas ha cometido los errores de hoy.

Las notas de los jugadores verdiblancos:

- Álvaro Valles: 5

El rinconero encajó cinco goles en lo que poco pudo hacer por las facilidades otorgadas por la zaga bética y, de hecho, salvó con intervenciones de mérito algún tanto más.

- Ángel Ortiz: 3

Superado desde el primer minuto por un eléctrico Vinicius que lo desbordó prácticamente cada vez que lo encaró, cometió la falta del 1-0 y se cagó muy pronto de amarilla, lo que provocó que Pellegrini lo dejara en el vestuario al descanso.

- Bartra: 4

El catalán apagó numerosos fuegos y se multiplicó para despejar servicios al área y acudir en la ayuda de Ángel Ortiz en el primer acto, pero en el segundo no se esperaba que Natan le diera espacio a Gonzalo en el 2-0, saltó en falso en el 3-0 de Asencio y Güler le cogió la espalda en el 4-1.

- Natan: 4

Menos obligado en las ayudas, el brasileño supo leer en la primer mitad casi siempre los intentos del Real Madrid de combinar por dentro y obligó a probar fortuna desde lejos, si bien, ya en la reanudación, descuidó en el 2-0 la marca de Gonzalo, que tuvo tiempo para armar su remate desde la frontal y bajó el nivel.

- Ricardo Rodríguez: 3

El Real Madrid se prodigó menos por su banda, pero Rodrygo encontró facilidades a su espalda cuando le buscaban, y el suizo aparece nítidamente en la foto del 1-0 al perder la marca de Gonzalo García, que remató a placer.

- Marc Roca: 3

No logró hacerse control en el centro del campo ante el poderío físico de Camavinga y Tchouameni, cómodos para dar un paso al frente, ni tampoco pudo superar con balón la presión adelantada de los locales.

- Deossa: 5

Le costó entrar en el partido ante el dominio madridista, pero fue de los pocos que en la primer parte encontró espacios para inquietar al Real Madrid con sus arrancadas y dos disparos desde fuera. Sustituido en el descanso.

- Pablo Fornals: 4

Cuando conseguía aparecer en medio del control madridista, le brindó profundidad a la propuesta verdiblanca, como con un pase de la muerte que a punto estuvo de convertirse en el 1-1. Le faltó regularidad en un partido incómodo.

- Ruibal: 4

Repitió como extremo izquierdo pero se le apreció más en tareas defensivas con ayudas a Ricardo Rodríguez que en acciones de ataque como ocurrió ante el Getafe. Incansable en cualquier caso.

- Antony: 4

El brasileño aportó fogonazos cuando más lo necesitaba el Betis, con verticalidad y diagonales que rompieron la tranquilidad madridista en el peor momento. En la segunda mitad no acertó en una ocasión muy clara.

- Cucho Hernández: 6

Se ofreció constantemente para tratar de desatascar el juego verdiblanco y dar salida al balón entre líneas y con desmarques para abrir espacios. Devolvió al Betis al partido con una magnífica acción en el 3-1.

- Pellegrini: 4

Perdió la batalla táctica contra el Xabi Alonso, sobre todo de inicio, cuando se impuso el planteamiento del madridista por su peligrosidad por las bandas y capacidad para aprovechar los puntos débiles verdiblancos. El chileno reaccionó en el descanso con cambios lógicos, pero no fue suficiente para solucionar la inferioridad durante una hora de partido.

- Lo Celso: 5

Entró tras el descanso y el Betis notó su presencia en la gestión, sobre todo a partir del 3-0, con una falta a la madera y asociaciones en la zona de influencia para profundizar. Puso ganas.

- Bellerín: 4

Ingresó por Ángel Ortiz en la reanudación y en principio frenó la hemorragia en la banda diestra, si bien llegaron cuatro goles más con él en el campo y perdió la marca en el quinto gol.

Riquelme: 4

Un pelotazo al larguero en el mejor momento de Betis tras el 3-1 y poco más.

Sergi Altimira: 4

Le otorgó más presencia al centro del campo durante unos minutos, pero resultó un espejismo. .

Pablo García (S.C)

Muy poco tiempo y con todo resuelto.