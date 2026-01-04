Más problemas para el Real Madrid, Xabi Alonso se queda sin otro de sus titulares

El técnico madridista tenía dos dudas para medirse al Real Betis este domingo y, finalmente, una de ellas no podrá vestirse de corto y se desconoce cuándo reaparecerá

Sin sus dos centrales titulares y sin su delantero estrella. Casi nada. Así afrontará el Real Madrid su duelo contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu en esta jornada dominical.

Finalmente, las molestias físicas han impedido a Dean Huijsen entrar en la lista definitiva. El zaguero, que no pudo ejercitarse durante el sábado y fue este el motivo por el cual Xabi Alonso decidió retrasar la convocatoria hasta el mismo día del partido, tenía ligeras esperanzas de poder jugar, pero los médicos han aconsejado que no lo haga para evitar riesgos mayores.

De esta forma, el nombre del central internacional con España se suma al cartel de bajas por lesión en el que ya se encontraban Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold y Éder Militao. A estas ausencias hay que sumarles también las de Brahim Díaz, quien está disputando en la Copa África, y la de Endrick, quien ya milita en calidad de cedido en el Olympique de Lyon.

Por contra, la gran novedad del equipo de Xabi Alonso es el regreso de Dani Carvajal tras completar dos entrenamientos con el grupo. Recuperado de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla en la que superó una grave lesión la pasada temporada, el capitán madridista figura en la lista de convocados tras dos meses fuera. Su último encuentro fue el clásico del 26 de octubre.

Asimismo, el técnico vasco recupera tras sanción a Álvaro Carreras y, tras las vacaciones, al uruguayo Fede Valverde, que fue baja ante el Sevilla en el último encuentro del 2025 por un proceso gripal y unas molestias de tobillo.

Sin fecha para Mbappé

Pero sin duda alguna, la gran preocupación en la entidad madridista es la ausencia del francés Mbappé, quien padece un esguince de rodilla. A día de hoy, el cuerpo técnico desconoce, a cuatro días de la semifinal de la Supercopa de España, si el delantero galo podrá participar, al menos, en la hipotética final de dicho certamen, que se disputaría dentro de siete días.

La convocatoria del Real Madrid frente al Real Betis

Se mantienen en la convocatoria los canteranos Sergio Mestre, como tercer portero, el lateral derecho David Jiménez y el centrocampista Thiago Pitarch. La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Real Betis en la jornada 18 de LaLiga la integran: los porteros Courtois, Lunin y Sergio Mestre; los defensas Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Rüdiger, Carreras y Mendy; los centrocampistas Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.