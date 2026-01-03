El futuro de Mastantuono, en manos de Xabi Alonso

El futbolista argentino no está cumpliendo con las expectativas que generó su fichaje por los blancos. Y los primeros meses del año se antojan cruciales para su continuidad en el Real Madrid y su presencia en el Mundial con Argentina

Franco Mastantuono tiene claro cuál es su deseo para este 2026: volver a entrar en los planes de Xabi Alonso. El jugador argentino fue una de las apuestas más arriesgadas del Real Madrid en estos últimos año y, por el momento, la jugada parece haberle salido mal a Florentino Pérez. Ficharle con tan sólo 18 años y tras sólo una temporada en el primer equipo de River Plate parece, a día de hoy, que ha sido precipitado. Tanto para el club como para el jugador.

Y con vistas a lo mucho que tiene en juego este verano, los primeros meses del año se antojan cruciales para el futuro del albiceleste. Scaloni tenía y sigue teniendo la intención de citarle con Argentina para el Mundial, pero todo dependerá, obviamente, del protagonismo que tenga en el plantel madridista de aquí a final del curso.

El cuerpo técnico y la directiva madridista han cerrado filas con la perla argentina. Por el momento, no le cederán ni le venderán en invierno, pero tampoco asegura nadie que no lo vayan a hacer una vez finalice el presente curso. Sobre todo, lo primero si continúa sin entrar en los planes de Xabi Alonso. Aunque tampoco está garantizada la continuidad del técnico a día de hoy para la próxima temporada.

Desde Valdebebas entienden que Mastantuono debe aprovechar el mes de enero para volver a ganarse un sitio, ahora que se han dado todas las circunstancias para ello: Brahim Díaz está en la Copa África, Mbappé lesionado y Endrick se ha marchado.

Tras un inicio de temporada ilusionante (titular en nueve de los primeros 14 encuentros) la pubalgia frenó su protagonismo en seco tras el partido contra el Valencia. Xabi ya le ha dejado claro lo que tiene que hacer para volver a tener ese papel en el equipo: debe recuperar su ritmo y la confianza, al igual que ha hecho Rodrygo.

Cabe recordar que no es titular en Liga o Champions desde el 1 de noviembre y apenas ha disputado dos duelos de los últimos once, sumando 67 minutos entre ambos choques (uno fue ante el Talavera, de Primera RFEF).

Si de aquí a junio no mejora su situación, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México peligra para él. Y su estancia en el Real Madrid, también.

Xabi Alonso y su pensamiento sobre Mastantuono

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ya dijo en su día su visión sobre el centrocampista argentino: "Franco tiene muchísimas cosas buenas, me encanta la calidad y personalidad que tiene, pero lo que más me gusta de él es que es muy competitivo”. Y sus declaraciones al comienzo del curso coincidieron con las siete titularidades que le dio en las once primeras jornadas.

Scaloni espera a Mastantuono

Otro que espera que su situación cambie en el Real Madrid es Scaloni, quien le ha ido llamando regularmente. Por ahora, Franco Mastantuono ha disputado ya tres partidos con el combinado albiceleste y hasta ha llevado por momentos el 10 de Messi. El seleccionador argentino cree mucho en él y así lo hizo saber en el pasado mes de octubre: “Tanto Nico Paz como él son jugadores importantes para nosotros. Los dos son zurdos, juegan en una posición parecida, aunque son de diferentes características. Seguimos probando. Son jóvenes que hoy no tienen sitio dentro del equipo titular, pero la idea es darles minutos. Seguramente puedan convivir en un futuro”.