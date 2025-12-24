Mastantuono no se mueve: el Real Madrid cierra la puerta a una salida en enero

Fabrizio Romano asegura que el club blanco y Xabi Alonso mantienen plena confianza en el joven argentino, que sigue con su proceso de recuperación

El futuro de Franco Mastantuono ha sido uno de los temas más comentados en el entorno del Real Madrid en los últimos días, pero en el club blanco son tajantes. No habrá cesión en el mercado de invierno. Así lo ha confirmado Fabrizio Romano, que ha desmentido cualquier posibilidad de salida del joven talento argentino pese al interés de varios equipos europeos.

Fabrizio Romano desmiente los rumores

Las informaciones que apuntaban a una posible cesión de Mastantuono en enero han quedado sin recorrido. El periodista italiano fue claro y contundente al abordar la situación del futbolista. “Franco Mastantuono no saldrá cedido del Real Madrid en enero. Eso no ocurrirá”, afirmó, dejando sin margen a la especulación que se había generado en torno a su nombre.

Romano explicó que el jugador continúa inmerso en su proceso de recuperación tras una lesión inguinal y que su prioridad es volver a alcanzar la mejor forma física. “El jugador se está recuperando de una lesión inguinal y está recuperando su mejor forma. El club y el cuerpo técnico de Xabi Alonso confían en él”, añadió el periodista.

Este mensaje coincide plenamente con la hoja de ruta marcada en Valdebebas, donde se considera que el crecimiento del argentino debe seguir produciéndose dentro del propio club y sin cambios de escenario a mitad de temporada.

Confianza del club y apuesta de futuro

Pese a un inicio de curso irregular, condicionado por los problemas físicos, en el Real Madrid no se cuestiona el potencial de Mastantuono. El futbolista, de apenas 18 años, ha contado por momentos para Xabi Alonso Hasta ahora, ha disputado un total de 14 encuentros entre todas las competiciones y ha anotado un gol y ha dado una asistencia.

Desde la dirección deportiva se insiste en la paciencia. En el club recuerdan que se trata de una inversión importante y de un perfil pensado para el medio y largo plazo. Ni Florentino Pérez ni el cuerpo técnico contemplan una salida, convencidos de que el jugador necesita continuidad, trabajo y confianza.

Xabi Alonso fue uno de los primeros en darle protagonismo al inicio del curso, aunque en las últimas semanas su participación se haya reducido. La lesión ha marcado bastante su temporada, aunque por el momento se tiene paciencia con un futbolista de su juventud y que ha dado el salto pronto.

El Mundial 2026, un objetivo en el horizonte

Mientras se recupera y trabaja para ganar protagonismo, Mastantuono mantiene intacta su ambición. Uno de sus grandes objetivos es poder llamar la atención de Lionel Scaloni de cara al Mundial de 2026, una meta que pasa necesariamente por sumar minutos y consolidarse en el Real Madrid.

Por ahora, el mensaje desde el club es claro y firme. No habrá movimientos en enero con el sudamericano. Mastantuono no se mueve y seguirá creciendo en Valdebebas, con la confianza del Real Madrid y de Xabi Alonso.