Críticas a la gestión de Vinícius en el Real Madrid con su renovación

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión del entorno blanco, con su renovación encallada, un rendimiento irregular y un pulso contractual que ya genera críticas públicas de voces autorizadas como Santi Cañizares y Siro López

Vinícius Júnior tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, pero su continuidad más allá de esa fecha empieza a generar inquietud en el club y la afición. La situación contractual del brasileño obliga a la entidad a tomar decisiones en el corto plazo: o se renueva su vínculo durante 2026 o el jugador entrará en su último año de contrato, con el riesgo de quedar libre o perder valor de mercado.

El debate se ha intensificado por el rendimiento del futbolista en este primer tramo de la temporada. Vinícius no está ofreciendo su mejor versión, su impacto ofensivo ha disminuido y el Santiago Bernabéu, tradicionalmente protector con sus estrellas, ya ha mostrado su disconformidad con pitos, como ocurrió en su sustitución frente al Sevilla. Un síntoma evidente de que la paciencia de una parte del madridismo empieza a agotarse.

Las dudas sobre el caché y el rendimiento actual

En este contexto, una de las voces más críticas ha sido la del exguardameta del Real Madrid y Valencia, Santi Cañizares. El actual comentarista de COPE puso el foco en la relación entre el nivel mostrado por Vinícius y las cifras económicas que se manejan para su renovación.

“El caché, si es por lo que está haciendo Vinícius, no corresponde seguramente con las cifras de las que se están hablando, con las que habrá encima de la mesa. Pero es que no se corresponde el de él y tampoco con el de la mayoría de los jugadores del Real Madrid”, afirmó en ‘El Partidazo’.

Cañizares también contextualizó la postura del entorno del futbolista, señalando que la presión contractual forma parte de una estrategia habitual en este tipo de negociaciones. Según explicó, el jugador es consciente de que su contrato entra en una fase decisiva y busca maximizar su posición, apelando tanto a su potencial como a su pasado reciente de éxitos.

El pulso con Florentino y la crítica de Siro López

Más contundente aún fue la intervención del periodista Siro López, que cuestionó abiertamente la tolerancia del club con la actitud del brasileño. En su análisis, comparó el caso de Vinícius con el trato que Florentino Pérez dio a figuras históricas del vestuario blanco.

“A mí alguien me tendría que contar qué le ha dado Vinicius a Florentino para que se le aguante todo lo que se le aguanta a este chico. No se lo aguantó a Cristiano Ronaldo, no se lo aguantó a Sergio Ramos… a prácticamente nadie”, señaló.

Siro López fue más allá y recordó que, según informaciones previas, existía un acuerdo verbal para cerrar la renovación antes del Mundial de Clubes, algo que finalmente no se materializó. Desde su punto de vista, Vinícius estaría tensando la cuerda al incumplir una palabra dada al presidente del club.

El desgaste con la grada y el mensaje en redes

El malestar no se limita a los despachos. El comportamiento del jugador tras los pitos del Bernabéu también ha sido objeto de crítica. Siro López aludió a la reacción del brasileño en redes sociales y a su enfado público tras ser sustituido, interpretándolo como un gesto impropio de una figura del Real Madrid.

“Este no es mi Real Madrid ni este es el Florentino Pérez que yo conocía”, sentenció el periodista, reflejando un sentir que empieza a extenderse entre parte del entorno mediático y la afición.

Con el contrato avanzando hacia su tramo final, el Real Madrid se enfrenta a una disyuntiva compleja. Renovar a Vinícius implica asumir cifras elevadas y confiar en que recupere su mejor nivel. No hacerlo, en cambio, abre la puerta a una venta estratégica o a un conflicto prolongado. El desenlace marcará uno de los grandes movimientos estructurales del proyecto deportivo blanco de cara a las próximas temporadas.