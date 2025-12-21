Mijatovic, sobre Vinicius: "Si ahora pide el contrato de Mbappé o de Messi es que está claro que no quiere renovar"

El delantero brasileño del Real Madrid sigue estando en el foco de atención por sus problemas deportivos, pero también de cara a su renovación, con la que sigue sin haber acuerdo con la entidad y crea polémica y comentarios como el del exfutbolista de Montenegro

Vinicius Junior es uno de los nombres propios en el Real Madrid. El jugador lleva sin ver puerta con la camiseta blanca desde el pasado cuatro de octubre y los problemas deportivos no paran de crecer dentro del terreno de juego. A su reacción con Xabi Alonso en El Clásico tras su sustitución en el minuto 70 se le suma la pitada que recibió en el día de ayer por parte del Santiago Bernabéu, en la victoria del conjunto merengue contra el Sevilla. Sin embargo, otro de los temas sobre los que ha hablado el exfutbolista Pedja Mijatovic del internacional con Brasil ha sido su renovación.

Mijatovic no se muerde la lengua con la renovación de Vinicius

Mijatovic fue muy claro hablando en el día de ayer, en Carrusel, sobre la renovación de Vinicius tras ver además la reacción del Santiago Bernabéu en la victoria del Real Madrid contra el Sevilla: "Si ahora pide el contrato de Mbappé o de Messi es que está claro que no quiere renovar, eso es claro. No somos niños, por favor. Y si quiere terminar el contrato en el Real Madrid, no pasa nada. El club tiene que estar por encima de cualquier jugador sea quien sea y todos los futbolistas tienen que aceptar una cosa y eso lo sé yo".

Además, Mijatovic reconoció el pasado 10 de diciembre su opinión sobre la renovación de Vinicius, en el Diario Marca: "Es un grandísimo futbolista que tiene tranquilizar un poquito su carácter, su manera de actuar y si no puede hacerlo pues llegar a un acuerdo. Renovarle o no ya es cuestión del club, pero yo creo que el Madrid no aguanta a ningún jugador que no esté contento y ningún jugador que no esté contento y en el Madrid puede rendir bien. Así que es muy fácil, o continuamos arreglando las cosas o nos separamos y no pasa nada. Se han ido muchos grandes futbolistas y el Real Madrid ha seguido ganando". Por ello, las dudas en torno al futuro de Vinicius siguen existiendo, ya que fuera de los terrenos de juego también es noticia, como por ejemplo el hecho de que borre su foto de perfil de redes sociales con la camiseta del conjunto blanco y la sustituya con una de Brasil, un gesto que no pasó desapercibido, pese a los tres puntos que se llevaron los de Xabi Alonso, que habló de su futuro en la rueda de prensa posterior al choque.

Vinicius, con un grave problema de cara al gol

Vinicius lleva atravesando un problema de cara al gol en las últimas semanas en el Real Madrid, lo que se suma a otros como los citados anteriormente como su futuro y la renovación, ya que tiene contrato hasta junio de 2027. Además, el jugador brasileño empezó el curso haciendo dos goles y una asistencia contra el Real Oviedo y Mallorca, en la segunda y tercera jornada de LaLiga EA Sports. Por otro lado, el extremo volvió a ser decisivo en el choque ante el Levante en le Ciutat de Valencia, firmando un gol y una asistencia. Por último, el '7' hizo un doblete en la jornada ocho, contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu, que fue la última vez que vio puerta con el conjunto de Xabi Alonso esta temporada.