Inglaterra llama a Vinícius: el Manchester United se reúne con el brasileño

La renovación de Vinícius Júnior sigue sin resolverse y el paso del tiempo empieza a añadir presión al Real Madrid. Con el contrato del brasileño entrando en un tramo decisivo y el contexto deportivo en plena incertidumbre, el mercado vuelve a mirar de cerca al extremo blanco, donde el Manchester United aparece como una opción muy real

La temporada del Real Madrid avanza entre dudas deportivas y debates de futuro que van más allá del terreno de juego. Mientras el foco mediático se centra en la continuidad de Xabi Alonso y en el rendimiento irregular del equipo, una cuestión clave permanece en segundo plano: la situación contractual de Vinícius Júnior. El atacante brasileño finaliza su vínculo en 2027 y, pese a que hace meses se daba por cercana su renovación, las conversaciones llevan tiempo estancadas.

El club blanco considera a Vinícius una pieza estructural de su proyecto, tanto por impacto deportivo como por peso institucional. Sin embargo, el calendario empieza a apretar. Con apenas año y medio por delante antes de que entre en su último año de contrato, la falta de un acuerdo definitivo abre escenarios que hasta hace poco parecían lejanos. Desde una renovación compleja hasta una venta estratégica, pasando por un pulso que nadie desea, pero que empieza a tomar forma.

En lo deportivo, Vinícius sigue siendo indiscutible. Suma 5 goles y 7 asistencias en 23 partidos oficiales esta temporada, cifras que reflejan su influencia pese a una irregularidad que ha generado debate en Chamartín. Capaz de decidir partidos con acciones brillantes, también ha protagonizado episodios polémicos que no han pasado desapercibidos dentro del club.

Un bloqueo económico que lo cambia todo

El principal punto de fricción está en lo económico. Vinícius no ha aceptado las propuestas de ampliación que le ha trasladado el Real Madrid hasta ahora. El jugador considera que su estatus dentro del vestuario debe reflejarse en su contrato y aspira a igualar el salario de Kylian Mbappé, situado en torno a los 30 millones de euros anuales, además de una prima de fidelidad y variables por rendimiento individual y colectivo.

En el Santiago Bernabéu, sin embargo, la visión es distinta. La dirección entiende que el brasileño es un activo clave, pero no contempla romper la escala salarial ni sentar precedentes que alteren el equilibrio interno. La oferta blanca ronda los 20 millones por temporada, una mejora respecto a su contrato actual, pero lejos de las cifras que solicita el entorno del jugador.

Este desacuerdo mantiene la negociación en punto muerto y alimenta la preocupación en la cúpula madridista. Florentino Pérez no quiere repetir situaciones pasadas en las que grandes figuras terminaron saliendo en condiciones forzadas, pero tampoco está dispuesto a aceptar un pulso que comprometa la política del club.

El Manchester United entra en escena

En este contexto aparece un actor externo que observa la situación con atención. Según ha informado The Mirror, el Manchester United ha iniciado contactos exploratorios con el entorno de Vinícius para conocer su predisposición ante un posible cambio de aires. El club inglés, inmerso en un proceso de reconstrucción bajo la dirección de Jim Ratcliffe, busca una figura global que lidere su nuevo proyecto deportivo y comercial.

La información apunta a que emisarios del United se han reunido recientemente con los representantes del futbolista en Madrid. En Old Trafford no existirían límites económicos para seducir al brasileño, con la promesa de convertirlo en el nuevo símbolo del club, al nivel de referentes históricos como Cristiano Ronaldo o Wayne Rooney.

Por ahora, Vinícius no tiene prisa. Prefiere esperar a ver cómo evoluciona la situación deportiva del Real Madrid y, especialmente, qué ocurre con el banquillo. El futuro de Xabi Alonso es un factor que el jugador y su entorno consideran determinante antes de tomar cualquier decisión.