Zubimendi rompe su silencio y se sincera sobre el interés del Real Madrid en su fichaje

El jugador del Arsenal, que aterrizó en la Premier League en el pasado mercado de verano procedente de la Real Sociedad, ha sido vinculado con el conjunto de Arbeloa en diferentes ocasiones, por lo que el centrocampista de 27 años ha querido despejar dudas

El Real Madrid sigue sufriendo la falta de un centrocampista en el once titular de Arbeloa, sobre todo tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric en los últimos años. La gran parte de las críticas hacia el conjunto blanco ponen el foco en los fichajes y, concretamente, en esa zona del campo. Por ello, uno de los nombres que ha sido vinculado con la entidad merengue en los últimos meses es Zubimendi, que está siendo de los más destacados del equipo de Arteta. De esta manera, el jugador de 27 años ha querido despejar la duda en torno a su posible llegada a Chamartín.

Zubimendi, sobre la actuación de los españoles en la Champions League

Por un lado, Martín Zubimendi, en declaraciones en El Larguero de la Cadena Ser, ha querido hablar de la clasificación del Arsenal en la Champions League, donde han quedado primeros con 24 puntos, y de las actuación de equipos como Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid en la fase de liga, donde los dos últimos se han quedado fuera del top-8: "Esto se trata de ganarla, la clasificación está muy bien, pero a ver quién la gana. Es verdad que la adaptación a la liga ha sido buena, pero he notado que los partidos son muy exigentes, que todos te aprietan y que el nivel es muy alto. A los equipos españoles nunca hay que descartarlos, el Barcelona llegó a semifinales del año pasado, el Real Madrid es el Real Madrid y el Atlético tiene jugadores de sobra. No sé, la Champions es diferente y se puede dar cualquier cosa"

En este sentido, cabe recordar que el Real Madrid ha sido emparejado con el Benfica en los playoffs de la UEFA Champions League, por lo que se tendrá que medir al cuadro de Mourinho nuevamente, siendo la ida en Lisboa y la vuelta en el Bernabéu. Por su parte, el Atlético de Madrid buscará el pase a octavos de final enfrentándose al Brujas, con la misma situación del equipo de Arbeloa, ya que jugarán la vuelta en casa, en este caso, en el Metropolitano. Por otro lado, el Arsenal de Zubimendi, además del Barcelona, al quedar entre los ocho primeros clasificados, evitan esta ronda y esperan rival en la siguiente.

Zubimendi, sobre el posible interés del Real Madrid

De esta manera, Manu Carreño preguntó a Zubimendi por las últimas noticias que el han vinculado con el Real Madrid: "Es que se habla mucho de ti por aquí últimamente, ¿sabes no? Muchos te echan de menos y piensan que lo que necesita el Madrid es un jugador como Zubimendi. Por eso, cada tres días, sale tu nombre aquí en 'El Larguero'". Tras ello, el futbolista del Arsenal fue sincero y respondió ante la posibilidad de que recale en el conjunto de Arbeloa, consciente además de que tiene contrato con los gunners hasta junio de 2030: "No creo, el Real Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien, así que no, que va, que va".