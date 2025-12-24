Granit Xhaka defiende a Xabi Alonso en pleno momento crítico en el Real Madrid

En medio de la creciente presión sobre Xabi Alonso en el Real Madrid, Granit Xhaka ha reivindicado la figura del técnico vasco en un documental. El centrocampista suizo recuerda su liderazgo, autenticidad y gestión del vestuario durante la etapa más exitosa del Bayer Leverkusen

El parón navideño llega en un momento especialmente delicado para Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid atraviesa semanas complicadas marcadas por las dudas sobre el juego de su equipo, la tensión con parte del vestuario y el creciente ruido del entorno. En ese contexto, las palabras de Granit Xhaka, uno de sus hombres de máxima confianza en el Bayer Leverkusen, emergen como un respaldo tan oportuno como contundente.

DAZN estrena el documental ‘El arquitecto. Del mito al desafío’, un reportaje que recorre la trayectoria de Xabi Alonso desde sus primeros pasos en los banquillos hasta su llegada al club blanco. Entre los testimonios más relevantes destaca el del centrocampista internacional suizo, que ejerció como extensión del técnico sobre el césped durante su exitoso ciclo en Alemania entre 2023 y 2025.

El relato cobra especial valor por el momento en el que se produce. El contraste entre el Xabi Alonso que conquistó Alemania con el Leverkusen y el entrenador que ahora lidia con un vestuario complejo y exigente como el del Real Madrid es evidente. Y precisamente por eso, las declaraciones del suizo son especialmente significativas.

El liderazgo de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen

Granit Xhaka aborda el punto de partida de aquella etapa. Xabi Alonso llegó al Leverkusen con una carrera brillante como futbolista, pero con una experiencia muy limitada en los banquillos, tras su paso por la cantera del Real Madrid y el filial de la Real Sociedad. Para Xhaka, eso nunca fue un problema.

“No tenía ninguna experiencia en los grandes escenarios. Eso es seguro. Lo que sí tenía era personalidad”, explica en el documental. Según su testimonio, esa personalidad fue clave para transformar al equipo alemán en una máquina competitiva que firmó un triplete histórico: Bundesliga, Pokal y Supercopa de Alemania, además de alcanzar la final de la Europa League.

El respeto que generaba en el vestuario era inmediato. Xhaka, con una larga trayectoria en clubes como Basilea, Borussia Mönchengladbach y Arsenal, subraya que la autoridad de Xabi no provenía del cargo, sino de su forma de comunicar y de entender el juego: “Cuando entraba en el vestuario y empezaba a hablar, todo el mundo estaba completamente concentrado. Porque le escuchaban. Porque cada palabra que decía era cierta. No se limitaba a repetir las palabras de otros”.

Autenticidad y gestión de egos

Uno de los aspectos que más enfatiza Xhaka es la autenticidad del entrenador tolosarra, una cualidad que considera esencial para ganarse a un grupo repleto de personalidades fuertes. Un mensaje que resuena con fuerza viendo los actuales problemas del Real Madrid para encontrar líderes claros dentro del campo.

“No era falso. Era auténtico. Y creo que cuando un jugador siente que eres auténtico, no importa si ganas o pierdes. Sigues ganándote su respeto”, afirma el actual futbolista del Sunderland.

Xhaka también destaca una gestión del vestuario basada en el mérito y no en el nombre, un principio que ahora adquiere una lectura directa en clave madridista, especialmente en medio del debate sobre figuras como Vinícius Junior: “Todos los equipos tienen egos, sin duda, pero a él no le importaban los grandes nombres. Y no le importa cuánto ha costado el fichaje. Solo le importa lo que ve en el campo. Quiere verte luchar. Y si entrenas bien, te dará una oportunidad”.

Las palabras del centrocampista llegan después de que otros apoyos, como el de Pep Guardiola, también salieran a la luz, aunque el respaldo del suizo puede resultar más transversal para el madridismo por no arrastrar pasado azulgrana. El mensaje es claro: el Xabi Alonso cuestionado hoy es el mismo que hace apenas unos meses era considerado uno de los entrenadores más prometedores del fútbol europeo.