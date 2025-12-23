Siro López muy crítico con el Real Madrid: “Para mí, el partido contra el Sevilla fue el peor de la era Xabi Alonso”

Pese a la victoria por 2-0 ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid volvió a dejar malas sensaciones y fue despedido con pitos por su afición. El periodista Siro López expresó públicamente su inquietud por el momento del equipo y lanzó duras críticas al juego mostrado bajo la dirección de Xabi Alonso

El Real Madrid cerró el año 2025 con un triunfo que le permitió evitar un tropiezo mayor antes del parón, pero el ambiente en el Santiago Bernabéu volvió a ser tenso. El juego del equipo fue pobre, falto de ritmo y sin señales claras de mejora, lo que provocó la impaciencia de la grada, especialmente con Vinícius como principal foco de los pitos, cuando fue sustituido en la segunda mitad.

Esta situación ha generado una creciente preocupación en el entorno madridista, una sensación que quedó reflejada en las declaraciones de Siro López durante su intervención en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. El comentarista no ocultó su malestar por la evolución del equipo y fue especialmente duro con la actuación frente al Sevilla.

Una preocupación extendida en el entorno blanco

Siro López fue tajante en su análisis del encuentro: “Estoy preocupado. Para mí, el partido contra el Sevilla fue el peor de la era Xabi Alonso. Fue un desastre total y absoluto”. El periodista insistió en varias ocasiones en su inquietud por la deriva del equipo, respaldando la reflexión de Juanma Castaño, quien señaló que el Real Madrid “se va superando en lo negativo partido a partido”. En esa misma línea, Siro añadió que ante el Sevilla “la involución llegó a cero”.

Por su parte, Paco González reconoció la dificultad para encontrar una explicación clara a lo que sucede, admitiendo la influencia de las lesiones y los altibajos individuales, pero subrayando como problema principal la falta de carácter y liderazgo sobre el terreno de juego.

Los resultados no suavizan la situación

Aunque el Real Madrid encadena tres victorias consecutivas, ante Alavés, Talavera y Sevilla, la imagen ofrecida sigue siendo preocupante. Xabi Alonso ha justificado el rendimiento por las numerosas bajas y confía en una mejora cuando se vacíe la enfermería, pero su situación continúa siendo delicada.

Según se comentó en la COPE, la Supercopa de España será un punto clave para el futuro del técnico tolosarra. El equipo regresará al trabajo el 29 de diciembre, jugará ante el Real Betis el 4 de enero y, cuatro días después, disputará la semifinal de la Supercopa frente al Atlético de Madrid, un duelo que podría marcar un antes y un después en el futuro del proyecto blanco.

Las palabras de Siro López resumen el sentir de una parte importante del madridismo: el equipo gana, pero no convence. El Bernabéu ha empezado a perder la paciencia y el margen de error se reduce para Xabi Alonso en un Real Madrid que, a día de hoy, transmite más dudas que certezas.