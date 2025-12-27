Mastantuono atraviesa su primer gran bache en el Real Madrid

El argentino necesita reconducir su primer curso tras perder protagonismo y con la competencia de Nico Paz asomando en el horizonte

El primer año de Franco Mastantuono en el Real Madrid se ha torcido cuando parecía despegar. El argentino, una de las grandes apuestas del club, ha pasado en pocos meses de asentarse como titular a quedar relegado a un papel casi residual. El 2025 no ha sido el esperado, pero en Valdebebas confían en que el cambio de año marque también un punto de inflexión en su evolución.

La fe del club sigue intacta. Cuando el Madrid decidió adelantarse al PSG y cerrar el traspaso más caro de la historia de River Plate, 63,2 millones de euros, lo hizo pensando en el largo plazo. La experiencia reciente con Vinicius, Güler o Endrick refuerza esa idea: ningún joven ha tenido un aterrizaje sencillo en el Bernabéu. Mastantuono no es la excepción.

De la ilusión inicial al frenazo

El problema, a día de hoy, no es físico. Es futbolístico y mental. Mastantuono no ha logrado sostener el impacto inicial y ha ido perdiendo terreno, especialmente en la banda derecha, donde Rodrygo ha recuperado peso específico. Los datos son elocuentes. Mientras el brasileño fue titular ante Manchester City, Alavés y Sevilla, el argentino apenas disputó dos minutos en Mendizorroza tras recibir el alta.

Tampoco le sostienen los números. Su único gol sigue siendo aquella vaselina en el Ciutat de València el 23 de septiembre, una acción brillante que no ha tenido continuidad. En River, más allá de las cifras, había liderazgo y sensación de amenaza constante. En Madrid, esa chispa se ha ido diluyendo con el paso de las semanas.

A todo ello se han sumado algunos gestos que no pasaron desapercibidos internamente. Desde la discusión con Alaba por una falta en Getafe hasta su visible malestar al ser sustituido frente al Espanyol. Detalles que, sin ser determinantes, tampoco ayudan en un contexto de competencia máxima.

Xabi Alonso y la exigencia del Real Madrid

Xabi Alonso ha ido rebajando el protagonismo de Mastantuono a medida que caía su rendimiento. El propio técnico llegó a destacar “esa energía y ese gen competitivo” del argentino, virtudes que ahora echa en falta. En Champions perdió la titularidad muy pronto y su papel se redujo a minutos residuales, con partidos en los que ni siquiera salió del banquillo.

El episodio de Talavera fue especialmente revelador. Un error de concentración impropio de su nivel y una actuación plana, sin desborde ni agresividad, reforzaron la sensación de bajón.

Nico Paz, una presión añadida

El contexto se complica aún más con la figura de Nico Paz. El Real Madrid contempla su regreso y su rendimiento en el Como, con más minutos, goles y asistencias, no pasa desapercibido. Incluso Scaloni ha señalado que ambos “juegan en posiciones parecidas”, una competencia que ya se traslada a la selección.

Para Mastantuono, 2026 arranca con un doble reto: volver a convencer a Xabi Alonso y no quedarse atrás en el pulso con su compatriota. El talento está ahí. Ahora toca demostrarlo.