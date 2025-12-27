Lucas Vázquez no tiene dudas: "El Real Madrid está de sobra capacitado para conseguir títulos esta temporada"

El exfutbolista de la entidad merengue ha repasado cómo ha sido su adaptación al Bayer Leverkusen desde que se confirmó su fichaje, además de cómo ve al conjunto de Xabi Alonso actualmente y la asociación entre Vinicius y Mbappé

Lucas Vázquez fichó por el Bayer Leverkusen en el pasado mercado de verano. El jugador de 34 años puso punto y final a su exitosa etapa en el Real Madrid, donde logró un total de 23 títulos. Sin embargo, el de Curtis ya es uno más en Alemania, donde ha participado en más de una victoria de su equipo. De esta manera, el futbolista ha valorado su adaptación en el equipo que dirige Kasper Hjulmand, pero también ha hecho balance de cómo ve al conjunto de Xabi Alonso y otros temas como la asociación que mantiene Vinicius con Mbappé.

Lucas Vázquez valora el momento de Vinicius y Mbappé

En este sentido, Lucas Vázquez ha concedido una entrevista al Diario AS donde ha empezado hablando de su fichaje y adaptación al Bayer Leverkusen, donde comparte vestuario con un Grimaldo al que le cierran la puerta de salida en Alemania: "Muy bonito desde el primer momento, porque el recibimiento del club, los compañeros y la afición, fue espectacular. Me han tratado de maravilla desde el minuto 1. Luego, a nivel personal, ha sido un gran cambio. Llevábamos muchos años en el Real Madrid, muchos años viviendo en Madrid y todo cambio cuesta. Pero estamos muy felices, muy adaptados y contentos del paso hacia el Bayer Leverkusen".

Por otro lado, Lucas Vázquez fue preguntado por el momento de forma de Mbappé y Vinicius, que sufrieron variaciones con respecto a sus valores de mercado: Kylian tiene capacidad futbolística y mental, para hacer cualquier cosa. Su techo sólo se lo va a poder poner él. Y ojalá podamos disfrutarle durante muchísimos años. Creo que, al final, llevaba muchos años en París, en su casa y todos los cambios son complicados. La temporada pasada, su primera, fue una difícil... pero quedó Bota de Oro. Eso también hay que resaltarlo. Está a un nivel mucho mejor y no sólo de goles, sino de juego. Y todo el equipo se tiene que beneficiar de eso. Y luego Vinicius por supuesto que es un jugador impresionante. Alguien que lleva muchos años marcando una trayectoria muy buena en el Madrid"

Lucas Vázquez confía en el proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid

Además, Lucas Vázquez hizo balance de los primeros meses de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, al que Eder Sarabia le pareció injusto el trato hacia su persona: "El Real Madrid está de sobra capacitado para conseguir títulos esta temporada. Y creo que lo van a hacer. Seguro. Yo creo que lo va a conseguir. Se lo merece, ha demostrado en el Bayer Leverkusen lo gran entrenador que es y lo hará también en el Real Madrid".

Por último, Lucas Vázquez habló de sus próximos objetivos en el fútbol tras levantar 23 títulos con el Real Madrid: "Un jugador siempre tiene sus objetivos. Para mí, ahora mismo, mis objetivos son tener un buen nivel en el Leverkusen, ayudarlo a hacer una grandísima temporada y por qué no, soñar con algún título. No me gusta mirar muy allá en el futuro, sino disfrutar del momento y ahora, es lo que estoy haciendo. Disfrutando del momento, de esta experiencia en Alemania y ojalá salga todo muy bien y dure mucho tiempo"