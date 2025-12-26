Eder Sarabia, sobre el banquillo del Real Madrid: "Se está siendo demasiado agresivo y demasiado injusto con Xabi Alonso"

El entrenador del Elche ha analizado la temporada que está realizando en el Elche, además de comentar el momento del entrenador tolosarra en el conjunto blanco, que pone el foco en la Supercopa de España

El Elche ha puesto punto final al año 2025 quedando noveno en la clasificación de LaLiga EA Sports con 22 puntos. El arranque de temporada que está firmando el conjunto alicantino hizo que Eder Sarabia ganase el premio al mejor entrenador del campeonato en el mes de septiembre. Por ello, el técnico ha querido hacer balance de los últimos meses y de lo que está por venir en la segunda parte de la campaña, que la afrontan tras golear al Rayo Vallecano. Además, el vasco ha querido hablar de la situación de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid.

Eder Sarabia destaca el deseo para 2026 con el Elche

Eder Sarabia ha valorado en Onda Cero la actualidad que le rodea en el Elche, tras cerrar un 2025 por todo lo alto. Por ello, el técnico fue preguntado por el sueño de Europa: "No pienso en Europa, tenemos que ser equilibrados, ni sacar pecho ni ser derrotistas. Lo que queremos es crecer. Siento que muy pocos equipos han sido superiores a nosotros y es lo que intento transmitir a mis jugadores y si los jugadores pueden cometer algún exceso es ahora, pero con cabeza y con profesionalidad". Además, el técnico del conjunto alicantino destacó su deseo para el próximo año 2026: "Hace unos meses dije que mi sueño era estar cerca de llenar el Martínez Valero cada fin de semana y de vibrar todos juntos, eso me encanta. Cada día hay que ser mejores, exigentes y cambiar porque hoy en día los rivales te estudian y te superan".

Por otra parte, Eder Sarabia habló de su futuro y una posible salida del Elche, que terminó el año en la novena posición de la tabla de LaLiga EA Sports: "Hay que saber salir de los sitios y cerrar las etapas pero ahora mismo no siento eso ni mucho menos". Estoy en un sitio en el que estamos todos muy alineados, con la afición y con el equipo. Me dieron el premio a mejor entrenador de septiembre y luego estuvimos siete partidos seguidos sin ganar. El Elche es un club que está marcando una línea y que tiene mucha posibilidad de crecer, creo que es un sitio en el que se pueden hacer cosas bonitas. Si eso se tuerce mi forma de ser es de sacar un aprendizaje. Soy muy de vivir el momento y tengo 100% seguro que es mi sitio y de que tenemos un recorrido juntos muy bonito por delante".

Eder Sarabia analiza el momento de Xabi Alonso en el Real Madrid

Por último, Eder Sarabia analizó la situación de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid: "Hay que estar ahí, en algún momento yo creo que a Xabi le pedirá el cuerpo decir que hay que hablar de fútbol porque ser tan agresivos con una persona que seguramente no le ha salido las cosas como pensaba. Se está siendo demasiado agresivo y demasiado injusto con Xabi Alonso. Me da un poco de pena porque lo veo sufrir. Cualquier cosa que digas en Elche no tiene quizá importancia pero sí la tiene en Madrid o Barcelona. Los jugadores de Madrid y Barcelona no dejan de ser personas. La gestión de vestuario yo la hago desde el juego".