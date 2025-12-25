El Mundial 2026 se aleja para André Silva

El seleccionador luso busca un tercer delantero para acompañar a Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, mientras el ariete del Elche llega sin continuidad y sin gol a seis meses de la cita

Jugar un Mundial es un sueño reservado para muy pocos. En la actual plantilla del Elche, solo André Silva sabe lo que significa estar allí. El delantero portugués participó en Rusia 2018 y Catar 2022, pero su camino hacia una tercera Copa del Mundo se ha complicado seriamente en los últimos meses.

Roberto Martínez define el ataque de Portugal

Portugal ya tiene dos nombres marcados en rojo para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Cristiano Ronaldo, que afrontará su sexta cita mundialista con 40 años, y Gonçalo Ramos, fijo para Roberto Martínez, liderarán el ataque. La incógnita está en el tercer delantero, una plaza abierta en la que André Silva sigue presente, aunque cada vez con menos fuerza.

El seleccionador fue claro al respecto en declaraciones recogidas en Portugal, donde explicó que el cuerpo técnico trabaja con varias alternativas. Martínez reconoció que “necesitamos a otro atacante” y que ahora mismo maneja tres opciones concretas para completar la nómina ofensiva.

La sequía goleadora de André Silva en el Elche

Ahí aparece el principal problema del delantero franjiverde. André Silva no marca desde el pasado 5 de octubre, cuando vio portería en Mendizorroza. Desde entonces ha acumulado más de 400 minutos sin gol y, además, ha vivido un mes de diciembre prácticamente en blanco por culpa de diversas molestias musculares.

Esa falta de continuidad ha coincidido con la irrupción de Álvaro Rodríguez en el once del Elche, que ha aprovechado sus oportunidades y se ha convertido en una competencia real cuando André Silva esté plenamente recuperado. A seis meses del Mundial, llegar sin ritmo ni cifras pesa demasiado en una carrera tan exigente.

Paulinho toma ventaja en la lista de Portugal

Mientras André Silva pierde terreno, uno de sus rivales directos no deja de ganar puntos. Paulinho, delantero del Toluca mexicano, atraviesa el mejor momento de los tres candidatos. En 2025 ha firmado 34 goles y ha sido campeón y máximo goleador del Apertura, cifras que no han pasado desapercibidas para Roberto Martínez.

Es cierto que compite en una liga de menor nivel que la española, pero su estado de forma le coloca claramente por delante. Fabio Silva, la tercera alternativa, tampoco atraviesa una situación favorable en el Borussia Dortmund, con pocos minutos y un futuro inmediato incierto.

Otros nombres del Elche con opciones mundialistas

Más allá de André Silva, el Elche sigue pendiente de otros futbolistas con aspiraciones internacionales. David Affengruber ha aparecido en listas de reserva con Austria, Grady Diang depende de una compleja clasificación del Congo y Álvaro Rodríguez, en clara progresión, empieza a ganar peso en los planes de Uruguay.

Para André Silva, el tiempo corre. Recuperar la continuidad y el gol en la segunda vuelta será la única forma de reactivar una llamada mundialista que, hoy por hoy, se enfría peligrosamente.