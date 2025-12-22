El Elche cierra un 2025 histórico con una goleada y sueña a lo grande

El Elche despidió 2025 con una contundente victoria por 4-0 ante el Rayo Vallecano que resume un año inolvidable. Ascenso, solidez en Primera división y un Martínez Valero convertido en fortín explican el crecimiento de un equipo que, bajo la batuta de Eder Sarabia, se ha ganado el derecho a mirar más allá de la permanencia

El año 2025 ya ocupa un lugar privilegiado en la historia centenaria del Elche. El conjunto franjiverde puso el broche al curso futbolístico con una goleada ante el Rayo Vallecano por 4-0 que no solo cerró el calendario, sino que reforzó la sensación de estar ante un equipo que ha superado todas las expectativas en su regreso a la élite.

Los goles de Héctor Fort, Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martim Neto reflejaron en el marcador la superioridad de un Elche que, dos temporadas después de su descenso, se ha erigido en una de las revelaciones de LaLiga. El triunfo confirmó la fortaleza de un bloque reconocible, fiable y cada vez más ambicioso.

El sello de Sarabia impulsa al Elche en la tabla

El modelo de posesión implantado por Eder Sarabia ha dotado al equipo de una identidad clara. A las puertas de la Navidad, el Elche se instala en la mitad superior de la clasificación, más cerca de los puestos europeos que de la zona de descenso. Con 22 puntos en 17 jornadas, ya ha superado la mitad de los necesarios para asegurar una supuesta permanencia.

Las cifras invitan al optimismo. El rendimiento no solo se sostiene en resultados, sino en una propuesta de juego que ha permitido competir de tú a tú ante rivales de mayor presupuesto. La sensación en el entorno es clara: sin renunciar a la prudencia, este Elche tiene licencia para soñar con objetivos más ambiciosos.

El ascenso a Primera división, una clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey y la adaptación rápida a la máxima categoría nacional han marcado un año redondo en clave franjiverde.

El Martínez Valero, un fortín de Primera

Una de las claves del éxito del Elche en 2025 reside en su estadio. El Martínez Valero se ha convertido en un auténtico fortín. En todo el año natural, el equipo solo ha perdido dos partidos oficiales como local, ambos en la temporada pasada. En la actual, tras 17 jornadas, permanece invicto en casa.

Una estadística que no es menor: solo Barcelona y Atlético de Madrid comparten ese privilegio. El Elche ha sumado 19 puntos de los 27 posibles en su estadio, con 5 victorias y 4 empates, 13 goles a favor y apenas 5 en contra. Sus dos últimos compromisos como local se saldaron con goleadas ante rivales directos por la permanencia: Girona, 3-0, y Rayo Vallecano, 4-0.

Un cierre de año pasado por agua… y calor en la grada

El último partido del año tuvo un protagonista inesperado: el clima. Desde las 18.15 horas, la lluvia cayó de forma persistente sobre el Martínez Valero, acompañada de una sensación térmica cercana a los 8 grados. Un cóctel poco propicio para disfrutar del fútbol en un estadio mayoritariamente descubierto.

El resultado fue la segunda peor entrada de la temporada, con 23.765 aficionados, solo superada por la registrada ante el Girona. Aun así, la meteorología no apagó el ánimo de la afición. Paraguas, chubasqueros y refugios improvisados dieron paso a una grada entregada que animó sin descanso.

El homenaje preparado para despedir el año incluyó un mosaico con la bandera de la ciudad en el Fondo Norte y otro blanco y verde en el Fondo Sur. Hubo villancicos y un cierre festivo entre “olés” y luces de móviles. Así, en familia y bajo la lluvia, el Elche despidió un 2025 que ya es inolvidable y empezó a mirar a 2026 con ilusión, con el Villarreal como próximo visitante de su fortín el próximo 3 de enero.