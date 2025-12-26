Grimaldo no se mueve en invierno: solo una oferta fuera de mercado cambiaría el guion

El futuro de Alejandro Grimaldo vuelve a estar en el foco del mercado mientras el Bayer Leverkusen marca distancias en invierno

El Bayer Leverkusen tiene clara su hoja de ruta con Alejandro Grimaldo y no contempla movimientos a corto plazo. El lateral español, una de las piezas más determinantes del proyecto alemán, no está en venta durante el mercado invernal salvo que llegue una propuesta absolutamente fuera de mercado. Desde el entorno del club se transmite tranquilidad y confianza total en la continuidad del jugador al menos hasta final de temporada.

En los despachos del Leverkusen consideran que desprenderse de Grimaldo en enero supondría un golpe deportivo difícil de compensar. Por ello, solo una oferta que supere ampliamente los 25 millones de euros podría abrir un debate interno, algo que a día de hoy no se da por probable.

Un contrato largo y un rendimiento incuestionable

El defensor valenciano tiene contrato hasta 2027, un detalle clave que refuerza la posición negociadora del club. Desde su llegada a la Bundesliga, Grimaldo se ha consolidado como uno de los laterales izquierdos más completos de Europa, destacando no solo por su solidez defensiva, sino también por su enorme influencia ofensiva.

Su impacto va más allá de los números, aunque estos también acompañan: asistencias decisivas, goles importantes y una regularidad que lo ha convertido en indiscutible tanto en competiciones nacionales como europeas. En el Leverkusen valoran especialmente su liderazgo silencioso y su comprensión táctica del juego.

El escenario cambia de cara al próximo verano

Aunque el mensaje es firme en invierno, el contexto podría ser diferente una vez finalice la temporada. En el mercado estival, el club alemán sí estaría dispuesto a escuchar propuestas por el futbolista, siempre que estas se ajusten a una valoración razonable.

Las cifras que se manejan de cara al verano oscilan entre los 15 y los 20 millones de euros, una cantidad que el Leverkusen considera acorde al momento contractual del jugador y a su edad. No se trataría de una venta forzada, sino de una operación planificada si todas las partes salen beneficiadas.

Un jugador clave también para la selección

El gran nivel de Grimaldo no ha pasado desapercibido tampoco a nivel internacional. Su progresión le ha permitido ganar protagonismo en la selección española, donde se valora su polivalencia, experiencia europea y fiabilidad en escenarios de alta exigencia.

Mientras tanto, el futbolista se mantiene centrado en el presente, comprometido con el proyecto del Bayer Leverkusen y ajeno a los rumores de mercado. El club, por su parte, apuesta por la continuidad como base de su ambición deportiva.