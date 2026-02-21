El Real Madrid inicia las negociaciones por Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, actual jugador del Borussia Dortmund, y el Real Madrid, protagonizan uno de los movimientos más relevantes del mercado de centrales. El club blanco ha iniciado contactos por el internacional alemán para saber cuál es el precio a pagar el próximo verano

El mercado de defensas centrales, escasos en Europa cuando se busca prestigio y experiencia, empieza a agitarse con meses de antelación al verano y uno de los nombres subrayados en rojo en las agendas europeas es el de Nico Schlotterbeck. Titular indiscutido en el Borussia Dortmund y habitual en la selección alemana, el zaguero se encuentra en un momento de plena madurez competitiva a sus 26 años.

Su contrato expira en 2027, pero la negativa a ampliar el vínculo ha acelerado movimientos tanto en Alemania como en el resto del continente. En ese contexto, el Real Madrid ha decidido dar un paso adelante.

El central marcado en rojo en Valdebebas

Según informa el diario AS, la dirección deportiva blanca ha intensificado el seguimiento del defensor alemán en las últimas semanas y ya ha iniciado contactos para conocer de primera mano las condiciones de una posible operación.

En Valdebebas existe consenso interno sobre la necesidad de reforzar el eje de la zaga de cara a la próxima temporada. La planificación no depende exclusivamente de los resultados, pero sí de la evolución de la plantilla y de las posiciones consideradas estratégicas. Y el puesto de central es una de ellas, donde rejuvenecer la plantilla es otra máxima.

El Real Madrid lleva desde 2019 sin abordar una gran inversión en un jugador mayor de 20 años con traspaso de por medio. Schlotterbeck podría romper esa dinámica. Se valora su experiencia en competiciones europeas, su condición de titular con Alemania y su perfil zurdo, un elemento cada vez más cotizado en el mercado.

Un precio asumible para el mercado actual

El coste estimado de la operación rondaría los 50 millones de euros. Una cifra que, según la citada fuente, estaría condicionada por la situación contractual del jugador. Aunque su contrato finaliza en 2027, el hecho de no haber renovado y la intención del Dortmund de no llegar a una situación límite facilitarían una venta en términos razonables.

En circunstancias normales, su valor de mercado sería superior. Pero el contexto actual abre una ventana de oportunidad que el Real Madrid no quiere desaprovechar.

Competencia directa por su fichaje

No es el único club que sigue sus pasos. El Barcelona también ha monitorizado su evolución, aunque en el caso azulgrana la prioridad del próximo verano parece centrarse en el fichaje de un delantero centro. Eso podría dar ventaja al conjunto madridista en una carrera que acaba de comenzar.

Durante meses, en Alemania se especuló con un posible destino en el Bayern Múnich, siguiendo la tradición no escrita que vincula a los grandes talentos del Borussia con el club bávaro. Sin embargo, la reciente renovación de Upamecano ha enfriado esa vía.

En el Real Madrid consideran que el momento es propicio. Los informes técnicos han sido cada vez más favorables y el seguimiento se ha intensificado. Además, la buena relación institucional entre Dortmund y Madrid juega a favor. Operaciones anteriores como las de Achraf Hakimi o Jude Bellingham evidencian un canal de comunicación fluido entre ambas entidades.

Perfil táctico y encaje

Schlotterbeck combina potencia física, salida limpia de balón y capacidad para actuar tanto como central zurdo como en posiciones más abiertas en defensa. Esa polivalencia encaja con la idea de construir una zaga versátil y adaptable a distintos sistemas.

El club blanco entiende que la próxima temporada exigirá profundidad en defensa y competencia interna de alto nivel. La planificación está en marcha y el nombre del alemán figura entre las prioridades, cuando ya se empiezan a anunciar salidas, siendo el caso de David Alaba.

La operación aún está en fase inicial, pero el interés es firme. Si el contexto no cambia, el verano podría traer uno de los movimientos más relevantes en el mercado de centrales europeos.