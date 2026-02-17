El fin de David Alaba: el austriaco se irá del Real Madrid al acabar la temporada

David Alaba no continuará en el Real Madrid la próxima temporada. El central austriaco abandonará el club blanco cuando finalice su contrato el 30 de junio, poniendo fin a una etapa marcada por títulos, liderazgo defensivo y un calvario de lesiones que también ha condicionado su protagonismo en el proyecto de Álvaro Arbeloa

El futuro de David Alaba en el Real Madrid ya está decidido. Según informó el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano, el central no continuará en el conjunto blanco una vez expire su contrato el próximo 30 de junio. La decisión, siempre según la citada información, está tomada y ambas partes separarán sus caminos al término de la presente campaña.

Un ciclo que se apaga tras la lesión

Alaba aterrizó en el Santiago Bernabéu en el verano de 2021 como agente libre, tras su próspero paso por el Bayern de Múnich, con la vitola de fichaje estratégico. Polivalente, con experiencia en la élite y una personalidad consolidada tras años compitiendo al máximo nivel en Alemania y Europa, el defensor asumió rápidamente galones en la zaga madridista.

Su impacto inicial fue inmediato. Se convirtió en pieza clave en la estructura defensiva, aportando salida limpia de balón, liderazgo y capacidad para actuar tanto de central como de lateral izquierdo. En sus primeras temporadas, formó parte esencial de un equipo que conquistó títulos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los referentes del vestuario.

Sin embargo, todo cambió en diciembre de 2023. Una grave lesión de rodilla frenó en seco su progresión y marcó un antes y un después en su etapa blanca. Desde entonces, Alaba no ha logrado encadenar continuidad. Las recaídas y molestias físicas han limitado su participación y le han impedido recuperar el nivel que exhibió en sus primeros meses en Madrid.

Planificación y apuesta por la juventud

En Valdebebas reconocen internamente la profesionalidad del jugador y su comportamiento ejemplar durante todo el proceso de recuperación. Nadie cuestiona su compromiso ni su implicación en el día a día. Sin embargo, el club considera que ha llegado el momento de mirar hacia adelante.

La política deportiva del Real Madrid pasa por rejuvenecer la plantilla y reforzar la defensa con perfiles de mayor proyección. En ese contexto, la continuidad de un futbolista que ya supera la treintena y que arrastra un historial reciente de lesiones pierde peso en la planificación estratégica.

Además, la salida de Alaba permitirá aliviar la masa salarial, un factor relevante cuando se trata de reconfigurar la plantilla de cara al próximo curso. El austriaco figura entre los jugadores con mayor ficha del vestuario, y su marcha abrirá margen de maniobra para nuevas incorporaciones.

La postura del jugador y el escenario que se abre

Por su parte, Alaba se siente con fuerzas para seguir compitiendo al máximo nivel. En el entorno del futbolista deslizan que considera que todavía puede aportar experiencia y jerarquía en un equipo de primer nivel. De hecho, en determinados momentos ha mostrado su deseo de contar con más minutos bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, convencido de que puede recuperar su mejor versión.

Con la decisión tomada, el central afronta ahora sus últimos meses vestido de blanco. Llegará al mercado como agente libre, una condición que multiplica su atractivo para clubes que busquen incorporar talento contrastado sin coste de traspaso. No se descarta que explore una última gran aventura contractual antes de encarar el tramo final de su carrera.

En cifras, su etapa en el Real Madrid deja más de un centenar de partidos oficiales, varios títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Champions League, entre otros trofeos. Un palmarés que respalda su impacto en el club pese al desenlace marcado por las lesiones.

Mientras el equipo pelea por sus objetivos deportivos esta temporada, el adiós de Alaba se perfila como una de las primeras decisiones estructurales de cara al próximo verano, con la salida de Antonio Rüdiger como sgundo movimiento más cercano. Un cierre de ciclo que combina gratitud institucional y una apuesta clara por la renovación generacional en la defensa blanca.