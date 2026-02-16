La nueva vida de Eden Hazard: de ser jugador del Real Madrid a sentirse "taxista" en Madrid

El extremo belga sigue manteniendo su residencia habitual en la capital española, donde disfruta del día a día con su familia

Las lesiones y su nefasto estado físico frustraron la etapa de Hazard en el Real Madrid.IMAGO

En la vida todo es cuestión de actitud y prioridades. Mientras algunos como Sergio Ramos siguen machacándose en privado a sus 40 años a la espera de que le llegue una seductora propuesta deportiva, otros con un lustro menos llevan ya varios años retirados del mercado por iniciativa propia.

Es el caso de Eden Hazard, exjugador del Real Madrid que colgó las botas hace casi tres años a causa de los continuos problemas físicos que padecía. Ahora se le ve en todos los sitios disfrutando de la vida y de sus otras pasiones como el golf o el ciclismo, menos en un campo de fútbol.

El extremo belga fue uno de los fichajes más sonados en 2019 por la fuerte inversión que hizo Florentino Pérez para tráerselo del Chelsea. Sin embargo, nunca cumplió con las expectativas.

Ahora, reconoce que el tiempo se le ha pasado volando. En una entrevista personal concedida al periódico The Guardian, Hazard ha contado cómo se siente: "Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien".

"La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol sino en todo", completó Hazard, quien reconoce que Madrid sigue siendo su residencia habitual por "la familia, los niños, el clima y la comida".

Eden aterrizó en el Santiago Bernabéu por una cifra cercana a los 100 millones de euros, pero sólo pudo disputar 76 partidos con el club blanco debido a los continuos problemas físicos que sufrió durante su esa etapa: "Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más. Veo mi vida como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos. Esa es la vida que quiero".

Hazard alcanzó su apogeo futbolístico durante su etapa en el Chelsea, donde conquistó dos Premier League y dos Ligas Europa, entre otros títulos, y llegó a coincidir con José Mourinho como entrenador."La Premier League es más física, no paras de correr. LaLiga es más técnica. En España puedes gestionar los partidos, en Inglaterra no hay descanso durante 90 minutos", asegura el internacional con Bélgica.

Y ahora que el Real Madrid vuelve a medirse a Mourinho, ha recordado una anécdota con el técnico portugués: "Tengo muchas historias con él. Una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol y la forma en la que confiaba en los jugadores. Entrenar con él era increíble".

Por último, confiesa que uno de los recuerdos más especiales que guarda es el Mundial de Rusia 2018, donde ensalzó el papel que realizaron en la competición al terminar en tercera posición: "Fue increíble. Jugué con mi hermano y ser capitán de mi país fue algo único. Aunque no ganamos, hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso".