La convocatoria del Real Madrid para la ida ante el Benfica: Mbappé y varios canteranos, los protagonistas

Álvaro Arbeloa es consciente de que se juega su futuro en el banquillo blanco en esta eliminatoria. Y lo peor es que tiene a todo un especialista a doble partido enfrente, José Mourinho

El Real Madrid vuelve al Estadio da Luz esta semana y lo hará con más luces que sombra que la última vez que lo visitó, donde se llevó un correctivo por parte del Benfica de José Mourinho (4-2). Ahora, con una eliminatoria a doble partido, Álvaro Arbeloa espera poder aprobar su primer examen de verdad en la Champions League.

Y desde que el sorteo les volvió a emparejar, el técnico salmantino no ha dejado de tener en mente este partido, porque sabe lo importante que es para su futuro en el banquillo la próxima temporada. Está claro que ya nadie le moverá, salvo sorpresa inesperada, hasta final de curso, pero su papel en la máxima competición europea podría ser determinante para que le renueven como tal o para empezar a buscarle sustituto.

Así, resulta imprescindible que el Real Madrid se traiga un resultado positivo de tierras lisboetas si Arbeloa no se quiere encontrar otra noche hostil en el Santiago Bernabéu en la vuelta. Por eso, el preparador blanco reservó en este último duelo liguero, frente a la Real Sociedad, a su máxima estrella. Le dejó en el banquillo sin jugar ni un sólo minuto y, ahora, le ha hecho subirse al avión rumbo a Portugal.

La convocatoria de Arbeloa para medirse al Benfica

Kylian Mbappé, mejorado de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda por las que no tuvo minutos ante la Real Sociedad en LaLiga, encabeza la lista de convocados del Real Madrid para la disputa en Lisboa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, que afronta con las bajas de Raúl Asencio, por sanción, y los lesionados Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo.

La expulsión que sufrió Asencio en Da Luz en el último partido de la fase de liga de la 'Champions League' le deja fuera del primer partido de la eliminatoria de octavos ante el mismo rival y en el mismo escenario. Junto al central canterano fue expulsado el brasileño Rodrygo, igualmente baja por una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

Álvaro Arbeloa dispone de Mbappé, que fue convocado en LaLiga y reservado ante la Real Sociedad, y tan solo realiza cambios en el puesto de tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, la llamada al central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch en lugar de César Palacios.

El Real Madrid se enfrenta al Benfica con cuatro ausencias. A la de Asencio sancionado y Rodrygo, se siguen sumando Éder Militao y Jude Bellingham, que tampoco podrán disputar la próxima semana el duelo de vuelta.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica la integran:

- Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

- Defensas: Dani Carvajal, Trent, David Alaba, Rüdiger, Dean Huijsen, Mendy, Joan Martínez, Fran García y Álvaro Carreras.

- Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch.

- Delanteros: Mastantuono, Brahim, Vinícius, Gonzalo y Mbappé.