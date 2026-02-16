Hansi Flick provoca que Jorge Valdano rememore su mayor pérdida de papeles en el fútbol: "Tengo una muy famosa contra el Sevilla FC, en la que..."

El argentino, actual colaborador televisivo, recuerda aquella ocasión en la que bajó desde el palco del Sánchez-Pizjuán hasta el vestuario de Iturralde González, para montarle una bronca al colegiado vasco por haber expulsado a Zinedine Zidane en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Sevilla FC y el Real Madrid

Cuando a un aficionado sevillista le mencionan el nombre de Jorge Valdano, lo primero que le viene a la cabeza es el incidente que el argentino protagonizó en los vestuarios del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en marzo de 2004, en el descanso de un tenso encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentó al Sevilla FC y al Real Madrid bajo el arbitraje del siempre controvertido Eduardo Iturralde González. Los blancos tenían una ventaja de 2-0 de la ida en el Santiago Bernabéu y acabó la primera parte perdiendo 1-0 en Nervión, con expulsión de Zinedine Zidane en un encontronazo con Pablo Alfaro y con los merengues muy enfadados con el árbitro. Valdano, entonces director deportivo, bajó a la caseta del colegiado vasco totalmente fuera de sí y se mostró muy lejos de esa habitual mesura que muestra como tertuliano o comentarista.

La visita de Flick al árbitro del Atlético - Barcelona y los recuerdos de Valdano en un Sevilla - Real Madrid

En su habitual participación en el programa 'Deportes Plus', que Movistar+ emite en la noche de los domingos para analizar la jornada liguera, Jorge Valdano ha recordado entre bromas aquel caldeadísimo incidente junto al también exfutbolista Gerard López y al presentador Juanma Castaño. Lo ha hecho en el contexto de la vehemente reacción de Hansi Flick, técnico del Barcelona, visitando el vestuario del árbitro al término del choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey que su equipo perdió por 4-0 ante el Atlético de Madrid y que se disputó el pasado miércoles en el Estadio Metropolitano.

"Creo que no es lo más adecuado hablar inmediatamente después del partido", decía antes de que le recordasen su propia salida de tono. "¿Tú bajaste alguna vez, no?", le preguntaba Juanma Castaño con ironía. Entre risas, Valdano reconoció aquella equivocación. "Yo tengo una muy famosa en Sevilla en la que... (risas). Fue después de que expulsaran a Zidane en la primera parte", rememoraba el campeón del mundo en México 1986, quien empatizó en ese sentido con Flick: "Si no es apropiado justo después del partido, imagina en el entretiempo. Además yo no era entrenador, sino director deportivo". "Pues lo tuyo es peor aún (que Flick), que bajaste desde el palco", le dice el conductor del programa.

La versión de Iturralde González sobre el encontronazo con Jorge Valdano en el Sánchez-Pizjuán

Hace ya algún tiempo, Iturralde González, que ahora trabaja también como comentarista para medios como la Cadena SER o el diario AS, dio su propia versión de los hechos. "Al entrar hacia los vestuarios, y en el pasillo correspondiente al del Sevilla FC, se encuentra Valdano bastante alterado y gritando nos dice: 'Nunca he visto una cosa igual. Muy seguros tenéis que estar para hacer lo que habéis hecho. Esto es una vergüenza'".

"En ese momento en el cual se arremolinó un montón de personas del Sevilla FC pertenecientes al cuerpo técnico y jugadores alrededor de él interponiéndose entre ellas el delegado del Sevilla (Cristóbal Soria), quien con la ayuda de la Policía Nacional, conminó al señor Valdano a abandonar este lugar. Pero no llegó a entrar al vestuario. Eso no es verdad. Y que no reflejamos nada en el acta cuando viene todo este suceso bien reflejado en el apartado 5 de dicho documento", añadió el excolegiado. Eso sí, nada más empezar la segunda mitad compensó expulsando a Javi Navarro, el partido acabó con 1-0 (global de 1-2) y el que pasó a la final fue el Real Madrid.