Iturralde, 13 años después, asume sus errores en el Mallorca-Sevilla: "Me equivoqué"

Mallorca bien podría estar en esa lista de las ciudades preferidas del Sevilla FC, junto a Eindhoven, Mónaco, Glasgow, Madrid, Barcelona, Turín, Varsovia o Basilea. Sin embargo, la capital balear está en la lista negra de la familia nervionense por culpa del infausto recuerdo que dejó la penúltima jornada de la temporada 2006/2007, en la que el equipo entonces dirigido por Juande Ramos tenía en su mano el título de LaLiga. Un pésimo arbitraje en la isla le privó de este éxito. Casi tres lustros después, el protagonista de aquella noche, el árbitro vasco Eduardo Iturralde González por fin ha admitido que perjudicó a los blanquirrojos: "Me equivoqué".

El Sevilla reclamó hasta tres claros penaltis para haber desnivelado aquel duelo que acabó con 0-0 en el marcador e impidió que los de Eduardo Dato llegasen a la última jornada empatados a 73 puntos con el Real Madrid y el Barcelona. Ahora, el exárbitro ha hablado sin tapujos de aquella polémica y ha echado en falta el vídeoarbitraje: "Si yo llego a tener VAR habría corregido decisiones, correcto. Hay un penalti que no pito porque no lo veo, no me parece que sea para penalti. Luego hay que meterlo también, acuérdate del Depor y de Djukic".

En una entrevista con Goal, Iturralde recuerda cómo estaba la clasificación de Primera en aquellos momentos. "No me callo nada. Fue un Mallorca-Sevilla que empataron a cero, el día del gol de Tamudo y luego el de Van Nistelrooy en Zaragoza. El Sevilla tenía que ganar los dos partidos que le quedaban, al Mallorca y al Villarreal, pero tampoco ganaba LaLiga", consideró, sin desdecirse de la asunción de sus errores.

"Viéndolo por la televisión, me equivoqué, está claro. Pero después tenías que jugar con el Villarreal; el Madrid, contra el Mallorca, y el Barça, contra el último (Nástic). A triple empate, el Sevilla no era campeón. Tenía que perder el Barça, y el Real Madrid, y metió Reyes; por cierto, un sevillista, que en paz descanse€ Cuando conoces a los jugadores y ves las desgracias que pasan se te derrumba todo", indicó el excolegiado, con tono compungido recordando al malogrado futbolista utrerano.

Con todo, a pesar de que reconoce que el Sevilla debería haber ganado en Mallorca de no ser por sus errores manifiestos, Iturralde considera que no le 'robó' el título liguero. "Muchas veces dicen 'íbamos a ganar LaLiga'. No, cuidado, dependían de terceros resultados. Si el Barça perdía, el 'goal-average' con el Madrid lo ganaba el Sevilla. Pero el Madrid ganó esa Liga en el minuto 70 y pico, con el gol de Reyes. ¿El Barça se tenía que dejar perder en los últimos segundos? Cuidado, eso es un fraude a la competición", divagó.

Es más, en su habitual tono reivindicativo, 'Itu' recuerda al sevillismo la derrota ante el Nàstic de Tarragona, a su juicio decisiva para que se escapase el título: "Cuando te recuerden eso, diles que el último de la Liga sólo ganó un partido en la segunda vuelta, que fue el 1-0 contra el Sevilla. Si llegan a ganar ese partido, igual no se tienen que acordar de lo de Mallorca".