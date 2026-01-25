La vehemente queja de Iturralde González por el gol anulado en el Sevilla - Athletic: "No hay criterio, el VAR no hace caso"

El excolegiado vasco considera que desde el VAR volvieron a extralimitarse y a condicionar la opinión del árbitro de campo, algo que avalan los audios compartidos por la RFEF pero que genera debate: Mr. Asubío también señala un error; pero Pável Fernández y Archivo VAR creen acertaron al anular el tanto

Hernández Maeso revisa en el VAR la acción entre Gudelj y Paredes en el que pudo ser el 1-0 para el Sevilla FC ante el Athletic Club.Captura DAZN

En el partido liguero disputado el sábado entre el Sevilla FC y el Athletic Club hubo varias acciones polémicas, especialmente el gol anulado al conjunto nervionense en el minuto 24, con 0-0 en el marcador. Como ya suele ser habitual, se trata de una acción que genera desconcierto entre quienes creen haber entendido el reglamento pero no logran explicarse el criterio que emplean los colegiados. "No remata Gudelj, remata Paredes, que hace que la pelota vaya hacia atrás. No lo puedes anular", comenzó sentenciando ya de primeras el siempre vehemente Eduardo Iturralde González, exárbitro vasco y reconocido seguidor de los leones.

Iturralde González argumenta por qué está mal anulado al Sevilla el gol de Paredes en propia puerta

"Es autogol de Paredes antes del golpe de Gudelj. Os explico muy fácil el porqué no lo puedes anular. ¿Le amonesta a Gudelj? No, ¿verdad? Si le amonestase estaríamos hablando de una jugada temeraria y lo tendría que anular. ¿Y ésta por qué no se puede anular? Porque el que despeja para atrás es Paredes y una vez que ha despejado Paredes para atrás llega el golpeo posterior de Gudelj. Es decir, es residual totalmente, el balón ya ha salido de Paredes. No se puede anular", argumentaba Iturralde González durante su labor de comentarista en el programa 'Carrusel Deportivo'.

"La única posibilidad de sancionar esa falta es que sea temeraria. Tendría que haber amonestado a Gudelj por ese caso. Cuando hay un colegiado, en este caso Valentín Pizarro Gómez, que se atreve a llamar (desde el VAR)... tiene que ser infalible. Y el de abajo (Hernández Maeso) valida porque el CEO del CTA (Fran Soto) dice que tienen que entrar muy poco. Entonces, el árbitro entiende 'Si me ha llamado, es evidente que es porque tengo que anular el gol'. Ésta no es una jugada de interpretación. El golpeo de Gudelj a Paredes es posterior a que Paredes haya rematado para atrás. No hay criterio. Al CEO tampoco le hacen mucho caso", añade Iturralde, visiblemente contrariado.

El audio del VAR en el Sevilla - Athletic: la charla entre Pizarro Gómez y Hernández Maeso

"Fran, soy Valentín, te recomiendo una revisión para que valores cancelar el gol conseguido por el Sevilla", es el aviso de Pizarro Gómez al colegiado extremeño Francisco José Hernández Maeso, a quien como viene siendo habitual ya le condicionan la opinión antes de tener la oportunidad de ver la acción repetida por el VAR. "Cuando estés en la pantalla te voy a mostrar cómo Gudelj en ningún momento toca el balón, sino que es el defensor, y que los tacos de Gudelj tocan en la pierna del defensor. A partir de ahí, valora", le comunica por el pinganillo en el 22'.

"Te muestro punto de impacto y ahora, en movimiento", prosigue el madrileño con el extremeño ya en frente del monitor del VAR. "Vale, en el campo mi única duda es que pensaba que era Gudelj el que metía el gol y jugaba. Gudelj no toca el balón en ningún momento, por lo tanto no tengo ninguna duda de que es falta de Gudelj. Nunca juega el balón y le golpea en la bota (a Paredes). Anulo el gol y (señalo) falta", se le escucha sentenciar a Hernández Maeso en los audios compartidos por la RFEF, tras casi tres minutos con el reloj parado. El extremeño volvería luego para cerciorarse del penalti por mano de Yuri Berchiche ante Isaac Romero que acabó transformando Akor Adams.

Mr. Asubío coincide con Iturralde, Pável Fernández y Archivo VAR ven bien anulado el gol del Sevilla

La disparidad de criterios y la alternancia en las aplicaciones o no de los mismos hace que los habituales analistas arbitrales no se pongan de acuerdo sobre la manera de juzgar la acción entre Gudelj y Paredes en la que podría haber llegado el 1-0 y que pudo ser determinante. Luego, fue el Athletic Club quien se adelantó en el marcador por medio de Robert Navarro, aunque el Sevilla FC logró empatar pronto gracias a Peque y en la segunda parte pudo darle la vuelta para ganar por 2-1 gracias a un tanto de penalti de Akor Adams, no menos debatido.

"Paredes toca el balón y en breve recibe el impacto muy leve de Gudelj. Para mí es tan suave que no veo infracción alguna. En ningún momento veo como un error claro, obvio y manifiesto dar esto como un gol legal", explica Mr. Asubío sobre los motivos por los que el VAR debería haberse abstenido de intervenir.

"Gol anulado al Sevilla FC. Gudelj golpea con los tacos a Paredes previo al gol. No lo ve en directo Francisco Hernández Maeso que debe ser auxiliado por Valentín Pizarro Gómez desde el VAR. Gol bien anulado", concluye Pável Fernández, analista de Radio Marca.

"Correcta intervención del VAR en el Sánchez Pizjuán. Gudelj, en su intento de llegar al balón, impacta con la plancha en el tobillo de Paredes. Es falta. Al no ser un contacto de gran intensidad, no fue necesario amonestar al jugador del Sevilla", opina la cuenta @ArchivoVAR.