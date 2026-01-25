Partido para olvidar de Nico Williams: los números no engañan pero Valverde lo defiende

El menor de los Williams fue suplente debido a unas molestias que arrastraba desde principios de semana y que le impidieron jugar en Bérgamo, y que además no le permitieron ser determinante en Nervión

La pubalgia que arrastra Nico Williams desde hace meses no le está permitiendo jugar con la regularidad que desea y mucho menos al nivel que ha demostrado temporadas atrás. El extremo rojiblanco optó el pasado mes de septiembre por un tratamiento conservador para esquivar el quirófano y la verdad es que está funcionando, aunque no le está permitiendo jugar tantos minutos como necesita tanto él como el Athletic.

Desde noviembre Nico Williams ha sido titular en LaLiga, lo que demostraba su evidente mejoría, aunque estas molestias de pubis, que van y vienen con diferente intensidad, no le ha permitido jugar en la Champions más que tres partidos. El pasado miércoles frente a la Atalanta se quedó fuera de la convocatoria, y anoche ante el Sevilla, comenzó en el banquillo aunque saltó al campo justo después del segundo gol sevillista, junto a Unai Gómez, para dar aire fresco al ataque y buscar al menos la igualada.

Sin embargo, los 33 minutos que jugó el menor de los Williams en el Ramón Sánchez-Pizjuán fueron para olvidar. Nico no consiguió realizar un tiro, tan sólo logró poner un centro y no encontró rematador. Además, la zaga sevillista, sobre todo Juanlu y Carmona, lo tuvieron bien vigilado ya que de las 24 veces que tóco la pelota, tan sólo pudo sacar nueve pases a sus compañeros, pero ninguno de ellos con peligro.

Valverde aclara que venía de una semana con molestias

Pero los números que más sonrojan su actuación son los de su especialidad, el regate. Ahí tan sólo logró hacer un con éxito de cuatro intentos, perdiendo el balón hasta en nueve ocasiones. De ahí, que en la rueda de prensa posterior a la derrota en Nervión, a Ernesto Valverde le preguntaran sobre los motivos de la suplencia de Nico, a lo que respondió de forma tajante. "Es una semana en la que ha entrenado poco y con alguna molestia. He pensado que es mejor que no empezara el partido", aclarando de paso que su no titularidad nada tenía que ver con el importante partido de Champions de la próxima semana: "No estoy pensando para nada en el partido del miércoles ante el Sporting. El partido más importante es hoy".

Además, Ernesto Valverde dejó claro que la situación del equipo en LaLiga y en rendimiento en esta competición no es cosa de un sólo futbolista: "Todos tenemos que dar un poco más. Los delanteros tienen que meter goles y los defensas salvar más, pero es una cuestión de todos. Ahora estamos en un bache en LaLiga, no en otras competiciones"