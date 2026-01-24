Valverde, sin paños calientes con el equipo: ﻿"Estamos mal, es la realidad, los objetivos deben cambiar"

El técnico del Athletic se ha mostrado autocrítico tras la derrota frente al Sevilla reconociendo que están en "una espiral muy negativa en Liga"

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha comentado tras la derrota de su equipo (2-1) en el campo del Sevilla que "el primer tiempo ha sido bastante abierto", aunque sus jugadores han "tenido de alguna oportunidad más para marcar" y, tras hacerlo, no ha "sabido mantener el resultado".

Valverde señaló que "en el segundo tiempo ha venido la jugada del penalti" que permitió al Sevilla adelantarse, tras lo cual "es verdad" que el Athletic "no ha generado demasiado" peligro, lo que achacó a la "falta de frescura" de sus jugadores, a los que no les están "saliendo las cosas como deberían".

El técnico extremeño no quiso comentar "la jugada del penalti", aunque "si la ha visto el árbitro, será mano", pero se quejó de lo "tres penaltis en la misma circunstancia en los dos últimos partidos", lo que considera que "es demasiado".

Valverde no percibe que su equipo esté en caída libre porque "cada partido es distinto, pero la realidad es la que es", ya que el Athletic vive "una espiral muy negativa en Liga; quizá las otras competiciones desgastan" físicamente a sus futbolistas.

El preparador vizcaíno instó a "dar todos un poco más: a los delanteros, que hagan goles, a los defensas que marquen más... pero esto es una cuestión de todos" y es incuestionable "el bache en Liga, que no en otras competiciones", si bien asume que "lo más importante es la Liga".

"Estamos mal. En Liga, no estamos dando el nivel esperado, es la realidad. Los partidos van pasando y los objetivos deben cambiar. Hay que afrontar las cosas y lo haremos con fuerza. Somos un equipo bueno y sacaremos la situación adelante", concluyó Valverde.

Robert Navarro, autor del 0-1 que al final no sirvió de nada

El atacante del Athletic Robert Navarro, autor del único gol de su equipo este sábado en el campo del Sevilla (2-1), ha admitido tras la derrota que "sabía que era un partido importante" porque su equipo lleva "algunas unas jornadas en las que no arranca" y está "necesitado de puntos".

"Creo que no estamos finos. Llevamos una racha mala en Liga y debemos juntarnos todos, estar cerca unos de otros. Es un vestuario increíble, todos damos la cara unos por otros. Vamos a sacarlo adelante. Nos estamos jugando mucho y tenemos que ser conscientes de ello", ha añadido Navarro en declaraciones a DAZN.

El jugador catalán, sin embargo, ha recordado que el Athletic tiene por delante "un gran partido el miércoles de Champions", que va a afrontar "con toda la ilusión" pero "conscientes de que en Liga hay que sacar puntos y seguir tirando para arriba". Robert Navarro aseguró que "en la parte individual", se siente "contento de seguir ayudando al equipo con goles aunque hoy no haya servido para nada"