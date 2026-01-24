Joaquín Caparrós no tiene dudas con el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: "Renovarle sería un acierto total"

El que fuera entrenador rojiblanco desde 2007 a 2011, cogiendo a un equipo que luchaba por la permanencia hasta dejarlo en Europa, espera que Valverde acabe renovando con el Athletic a final de temporada

Presidente de honor del Sevilla Fútbol Club y figura respetadísima en Bilbao gracias a su gran labor en el banquillo del Athletic entre 2007 y 2011, Joaquín Caparrós vivirá esta tarde el duelo del Ramón Sánchez-Pizjuán con el nerviosismo que le caracteriza pero antes, ha querido analizar cómo ve esta temporada al conjunto de Ernesto Valverde, al que ve luchando por Europa a final de temporada.

"El Athletic tiene aspiraciones europeas. Estoy seguro que con la mentalidad del equipo, de Ernesto Valverde y de la afición... Uno de los éxitos del Athletic es el nivel de exigencia, el nivel que le han dado su historia y sus aficionados, y eso se traslada a lo que es la entidad. Y por lo tanto el Athletic aspira al máximo", ha asegurado Caparrós en una entrevista a El Correo.

Analizando qué es lo que no le está permitiendo al Athletic ser tan regular este año como en los anteriores, Jokin, como todavía le recuerdan en Bilbao, ha explicado: "Porque está en varias competiciones. Y una tan exigente como la Champions, que exige muchísimo. Y más con este nuevo formato pero es un disfrute para la afición verles competir con los mejores equipos del mundo. Es una gozada. Hay que disfrutarlo y darle el mérito a los futbolistas y por encima de todo a Valverde y su equipo de trabajo".

Caparrós apuesta por la renovación de Valverde

Preguntado sobre si el Athletic debería continuar con Ernesto Valverde en el banquillo, el utrerano lo tiene muy claro. "Ernesto es el entrenador ideal para un club como el Athletic que tiene muchísimas exigencias. Repito lo que he comentado antes. Uno de los éxitos de la historia del Athletic es el nivel de exigencia que tiene, porque la afición le aprieta y no se conforma con mantenerse. Quieren la Europa Europa y si están ahí, quieren la Champions... Y luego en la Copa hay que ir al máximo. Renovarle sería un acierto total".

La huella que dejó tanto en el Athletic como en Lezama

Durante la entrevista al medio vasco, a Caparrós le recuerdan unas palabras de Javi Martínez en las que reconocía que la llegada del utrerano al banquillo les cambió por completo, algo que agradece. "Joseba Etxeberria dijo algo parecido. Me alegro porque una de las ideas que nosotros llevábamos era el tema de la competición. Creía que hacía falta eso, que teníamos que ser un equipo más competitivo y desde el primer entrenamiento lo intentamos. Y luego miramos hacia abajo y hacia el fútbol vizcaíno. Creamos un grupo de gente joven, una mezcla de chicos con muchísima proyección, pero futbolistas con mucha personalidad, con mucho sentimiento Athletic como Gurpegui, Iraizoz, Orbaiz, Yeste, Iraola, San José, Susaeta, Muniain... Hicimos una mezcla espectacular", ha recordado Caparrós.

De hecho, el míster ha desvelado una de las grandes ventajas de un vestuario como el del Athletic: "Lo más importante del Athletic es que en el resto de los equipos los jugadores son compañeros, pero en el Athletic son amigos. Y eso es mucha ventaja. Recuerdo los entrenamientos de tecnificación con los chavales de la cantera. Íbamos con Manolo Delgado los días que descansábamos. Les poníamos la última alineación del primer equipo y debajo de cada jugador los años que llevaba en Lezama. Les decíamos ¿usted cuántos años lleva en el club? Cinco. Pues mire a este jugador, según eso le quedan cuatro para llegar al primer equipo. Y eso era un sentimiento de pertenencia".