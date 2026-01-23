Valverde defiende a Adama Boiro y le pide más a Robert Navarro: "Él ha tenido un problema"

El preparador rojiblanco reconoce que entre la carga de minutos y la necesidad de ganar, "el nivel de estrés sube cuando los resultados no son buenos"; en cuanto al mercado de fichajes no espera nada: "Las posibilidades que tiene el Athletic ya sabemos cuáles son, son pocas, y decir pocas, ya parecen muchas".

Ernesto Valverde ha valorado en rueda de prensa el partido de este sábado frente al Sevilla Fútbol Club, del que ha destacado la importancia por ganar para ambos conjuntos, con un irregular camino en LaLiga, pero también ha tratado otras cuestiones el de Viandar de la Vera, como por ejemplo, cómo piensa gestionar la carga de minutos tras el partido en Bérgamo.

"Es que no da tiempo, lo cierto es que sí, tenemos un nivel de estrés alto, y sobre todo el nivel de estrés sube cuando los resultados, por ejemplo en la Liga, no son tan buenos como esperábamos, al final en la Champions, nuestra Champions está siendo muy buena, en Copa estamos en cuartos, pero en la Liga no estamos bien, entonces eso siempre hace que el estrés te haga parecer que estás más cansado. En el caso de los jugadores pues obviamente eso también se acusa, pero con victorias como la del otro día siempre se acusa un poquito menos. Así que la importancia del partido de mañana, la importancia de la victoria del otro día, con la perspectiva que podemos tener el miércoles, eso nos tiene que ayudar para vencer todo eso y mañana hacer un buen partido".

Cómo maneja la ilusión tras la victoria ante la Atalanta

"Al final las cosas siempre las tienes que gestionar según vienen. Es mucho mejor estar con ese punto de ilusión por las cosas que lamentándote por haber perdido, porque mientras te estás lamentando ya te llega el siguiente partido. Ahora mismo nuestro foco está puesto en este partido, por la importancia que tiene, porque la semana pasada tuvimos un partido desgraciado en Mallorca y desde luego, de la misma manera que la Champions es una ilusión para todos, la Copa también es una ilusión, la Liga es nuestra obligación y no nos está yendo bien".

Todavía no ha olvidado los penaltis de Mallorca

"A nosotros nos pitaron dos penaltis y pensamos que eran duros los dos. Hubo un penalti en el área del Mallorca que pensamos que en ese partido podría haber sido penalti dentro del contexto en el que estaba ese partido, que fue el de Samu Costa, pensamos que si ya pitan estos, también pitarán el suyo. Los que estamos dentro vemos algo, hasta nuestros rivales dicen que parece que nos han beneficiado y los que están fuera que son los que tienen que decidir... hay una distancia. Estamos demasiado lejos".

La evolución de Adama Boiro

"Adama Boiro ha hecho grandes partidos. Iba a decir desde que llegó al Athletic el año pasado pero no desde el año pasado, sino este año también. Sobre todo en partidos de muchísima competitividad, de muchísimo nivel contra. Ha jugado algunos de los partidos más difíciles que hemos jugado este año. Con el Arsenal, con el PSG... Partidos de ese calibre. Además, contra rivales increíbles. Él es un jugador que nos aporta muchísimas cosas, que tiene que tener una gran confianza en sí mismo porque tiene muchísimas posibilidades. De la misma manera que el otro día pensé que era un cambio que nos podía venir bien. Pues lo hice pero sí es un jugador del que esperamos muchas cosas porque desde el punto de vista físico, es un jugador que aprieta bien. Que se despliega bien. Y le animamos a que confíe en sí mismo".

La aportación de Robert Navarro

"Robert Navarro tiene unas condiciones increíbles para jugar. Tiene que hacerse fuerte también desde el punto de vista defensivo y para poder crecer como jugador. Él ha tenido un problema que es que cuando mejor estaba, tuvo ese esguince de tobillo que fue muy fuerte contra el Levante. Pero lo demás estaba en un buen momento. Y ahora esperamos que vuelva a ello porque es un jugador que nos hace goles. En los otros años no ha hecho tantos goles como los que está haciendo ahora pero tiene que tener esa ambición. Y luego tiene que tener ese compromiso defensivo que le pedimos para poder ser un jugador más completo".

El mercado de enero

"Las posibilidades que tiene el Athletic ya sabemos cuáles son, son pocas. Y decir pocas, ya parecen muchas. No hay muchas posibilidades. La verdad me gustaría que si recuperáramos a todos nuestros jugadores ya me quedaría contento. Pero bueno, no lo sé. El mercado está abierto. Y está abierto para todos, para nosotros, para el resto de los rivales. Y todo puede pasar. Es una lesión que era de larga duración. Y bueno, tiene que recuperarlo. Además es un jugador con mucha envergadura, con peso. Tiene que tener un poco de cuidado con la rodilla para muscular bien. Y en eso está. Esperamos a ver cuándo pueden ir llegando. La verdad es que los lesionados van evolucionando. Pero bueno, las lesiones como la de Egiluz, como la de Prado, son larguísimas".