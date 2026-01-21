Robert Navarro tras la remontada épica del Athletic Club: "Ha sido un día increíble, que va a quedar para siempre para mí"

Robert Navarro se mostró eufórico tras la remontada histórica del Athletic en Bérgamo, destacando su gol y sus asistencias como clave para mantener viva la ilusión europea

Robert Navarro se convirtió en el gran protagonista de la victoria del Athletic Club frente a la Atalanta en el New Balance Arena, en un partido correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League. Tras una primera parte complicada, los rojiblancos sacaron su orgullo y consiguieron una remontada histórica con goles de Guruzeta, Nico Serrano y Navarro, que firmó un doblete y dos asistencias.

Primeros minutos difíciles para los leones

El encuentro comenzó con un dominio de la Atalanta, que aprovechó la falta de ritmo del Athletic en la primera mitad. Scamacca abrió el marcador de cabeza tras un centro desde la banda, y los locales generaron varias ocasiones claras con De Ketelaere y Bernasconi, que pusieron a prueba a Unai Simón en varias intervenciones destacadas. Navarro reconoció más tarde que los primeros minutos fueron complicados: “No se había puesto fácil, en la primera nos ha costado mucho”, declaró tras el pitido final.

El gol de Guruzeta cambia el guion

El empate llegó gracias a Gorka Guruzeta, quien aprovechó un mano a mano tras un pase preciso de Navarro. Este tanto no solo igualó el marcador, sino que inspiró al equipo para dar un paso adelante. “En el segundo gol he visto a Guruzeta y Nico y he dicho: voy a probar”, explicó Navarro, destacando su confianza y la conexión con sus compañeros en los momentos decisivos.

La aparición estelar de Robert Navarro

Con el Athletic lanzado, Navarro asumió la responsabilidad y se convirtió en el eje de la remontada. Tras asistir a Nico Serrano para el 1-2, el mediapunta definió con un disparo cruzado para cerrar el 1-3 antes de que la Atalanta lograra recortar distancias con Krstovic. Navarro comentó: “Ha sido un día increíble, que va a quedar para siempre para mí”, reflejando la emoción por su actuación y la importancia de estos tres puntos para las aspiraciones europeas del Athletic.

Un Athletic que crece en Europa

Más allá del marcador, la victoria en Bérgamo demuestra que el Athletic tiene carácter europeo. El equipo de Ernesto Valverde supo sufrir en los momentos complicados, aguantar la presión y esperar su oportunidad. La segunda mitad fue un ejemplo de intensidad, concentración y efectividad, con un cambio táctico que permitió a los leones imponerse y soñar con el playoff de dieciseisavos de final.