El análisis de Ernesto Valverde al Sevilla de Almeyda: "Es irregular, como nosotros, como todos, pero lucha hasta el final"

El técnico del Athletic todavía no sabe si podrá contar con algunos de los tocados y avisa de la importancia del choque del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Están a tres puntos, es un partido muy importante para ellos y para nosotros"

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha comparecido esta tarde en Lezama antes de dirigir el entrenamiento para analizar el próximo compromiso, que será en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla tras la gran victoria cosechada en la Champions League ante la Atalanta, para el que todavía espera recuperar a alguno de los tocados como Berenguer, Nico Williams, Yuri o Laporte.

Noticias Relacionadas Rueda de prensa: Valverde defiende a Adama Boiro y le pide más a Robert Navarro: "Él ha tenido un problema"

"Ayer hicieron una parte del entreno, no hicieron el entreno completo, ninguno de los cuatro. Entonces, vamos a esperar hoy, bueno, en el caso de Aymeric no llega con seguridad, tenemos que darle más margen, esta es la semana que viene, espero, y los otros tres pues tenemos que esperar", ha confirmado.

La victoria de Bérgamo supone una inyección de moral para enderezar el rumbo en LaLiga, como ha reconocido Valverde: "Las victorias siempre dan confianza, y una victoria como la del otro día, mucho más en Champions, es que el Athletic no está acostumbrado a ganar fuera de casa en Champions, no está acostumbrado a jugar tampoco, pero una victoria además que fue remontando una situación, pues bueno, un límite para nosotros, y bueno, es una muestra del espíritu competitivo que tiene el equipo".

Sobre la importancia del partido ante el Sevilla, el técnico rojiblanco ha sido claro: "Todos los equipos que estamos ahí juntos en ese tramo en el que no hay distancias, que nosotros lamentablemente el otro día no pudimos dar ese paso para irnos un poco más arriba, y estamos muy cerca del Sevilla, está a tres puntos, desde luego todos estamos siendo irregulares, no solo el Sevilla sino nosotros y el resto de equipos en la Liga también, entonces nos estamos jugando ya en esta segunda vuelta, y es un partido muy importante, tanto para ellos como para nosotros".

Cómo analiza el actual Sevilla: "Es un equipo que el otro día con el Elche, perdiendo, le echó casta al partido y apretaron mucho, la verdad es que no merecían perder y al final no perdieron. Es un equipo que está con ese punto de necesidad, como yo creo que ahora mismo hay muchos equipos en la Liga, como estamos todos, y tiene ese empuje que a veces te puede acompañar más la fortuna, pero eso que tiene el fútbol, que a veces el balón pega en el palo y te va fuera o va dentro, y a veces es al revés, entonces espero en cualquier caso un Sevilla competitivo como siempre lo es y además un equipo que lucha hasta el final. Es verdad que no están en la situación que querían, igual que nosotros, pero es la que hay que afrontar".

Podrían forzar los tocados: "No, me parece que estás equivocado. El otro día los jugadores no estaban disponibles. Si los jugadores están disponibles, pueden jugar o se les puede forzar. O si no, es lo mismo que le pasó a Nico Serrano. Estaba disponible con reticencias, pero estaba disponible. O sea, podía jugar. Los otros no podían jugar. Si llegan a poder jugar, van de viaje, seguro. Lo que pasa que hay veces que da la sensación de que los que no entran en la convocatoria parece que los lesiono yo. Digo, no los quiero llevar. Les pego una patada ahí en el vestuario para que no vengan. No pueden jugar. Y si pueden jugar mañana, no sé cuánto tiempo, pues vendrán. Y si no pueden, pues no vendrán".

Es el momento clave de la temporada: "No sé si el más. El problema de decir el más es que significa que hay otros tramos que no son tan importantes. Y ese es el problema. Que hay tramos que son igual de importantes, pero los que han pasado ya no van a volver. Y los que lleguen, pues ya lo veremos. Entonces, si es un tramo decisivo, no tengo ninguna duda".