Almeyda, sobre el sustituto de Mendy ante el Athletic, jugar con dos delanteros y las protestas de la afición del Sevilla: "Nos animarán cuando empiece el partido"

El técnico no le cierra la puerta a Manu Bueno o Jordán ante la ausencia del francés y ni tampoco a juntar arriba a Akor Adams con Isaac Romero, a la par que respeta mucho la decisión del sevillismo de manifestarse antes del partido

En una amplia rueda de prensa, previa al choque de mañana contra el Athletic, Matías Almeyda respondió a preguntas sobre el posible once contra los Leones y también acerca de las protestas convocadas por los Biris en los prolegómenos del partido, para la que han pedido a los sevillistas que acudan de negro para simbolizar la "muerte del club".

De este modo, el míster se refirió a su plan para cubrir la importante baja de Batista Mendy y la posibilidad de ofrecerle la oportunidad a Manu Bueno o Joan Jordán, con escasa presencia hasta ahora en sus esquemas.

Almeyda no descarta minutos para Jordán o Manu Bueno por la baja de Mendy

"Es en la posición, junto al centro de la defensa, en la que más jugadores tenemos, y todos han participado en alguna ocasión, unos más que otros. Y si me he definido por alguno es porque he considerado que han estado mejor que los otros, pero eso no significa que los otros estén afuera, sino que están preparados, que están en esa competencia", apuntó el 'Pelado', que ve en la plantilla jugadores similares al francés.

"Es una zona donde teóricamente hay características parecidas en muchos de ellos. Velocidades parecidas... algunos un poquito más técnicos que otros. Entonces creo que todos pueden participar en esos sectores", señaló el míster, que no descartó minutos para el catalán o el jerezano y que, nuevamente, no cierra la puerta a juntar arriba a Isaac Romero y Akor Adams.

La posibilidad de salir con dos delanteros

"Son importantes para nosotros y puede ser que sí, que los veamos juntos. Puede ser, o ahora o en el futuro", aseveró Almeyda, que celebra el buen momento del nigeriano: "Siempre es bueno que nuestros delanteros conviertan. Akor Adams y Ejuke vinieron con otro aire, vinieron oxigenados tras vivir un momento bueno y creo que eso mentalmente a los futbolistas se les nota".

"Akor tuvo participación el otro día y bueno, marcó el primer gol en una acción que en otro momento le hubiera golpeado el balón y se hubiera ido fuera. Espero que haya cambiado eso que tienen que tener los goleadores. Después tuvo el compromiso de lanzar el penalti ", añadió el técnico sevillista.

Por otro lado, valoró la iniciativa de la afición de protestar antes del comienzo del choque por la gestión del club. "Soy de las personas que dicen que la libertad existe. Y sobre todo la libertad de expresión mientras sea con respeto. Entonces creo que nuestro público, el público que sigue al Sevilla desde hace años, que lo lleva en el corazón, en el alma, apenas pite el árbitro va a querer que el Sevilla gane", apuntó el entrenador argentino, que insistió en la necesidad de estar unidos.

"Las protestas están dentro de las posibilidades de no aceptar ciertas cosas. Y todo lo que compete a mí es unión. Creo en la unión, creo en que cuando están todos juntos las cosas son diferentes, y no en las divisiones. Pero mi enfoque está, y creo que va a ser así, en que cuando el árbitro pite para que inicie el partido vamos a tener todo el estadio a favor, porque lo necesitamos", aseguró.