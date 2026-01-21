Comunicado de Biris Norte para explicar la manifestación convocada el sábado: "Todos de negro, por la muerte del Sevilla FC"

El llamamiento engloba a toda la afición y se limita a los 90 minutos previos al encuentro contra el Athletic Club en el que la plantilla blanquirroja buscará su primera victoria en este 2026, después de arrancar con dos derrotas en Nervión y un empate en Elche: "La intención es hacerle ver a los directivos que queremos que salgan del club lo antes posible"

La convocatoria está lanzada para que el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán viva este próximo sábado otro colorido día que quede para siempre grabado en su historia. Los promotores recuerdan lo mucho que hay en juego y piden la colaboración de toda la afición del Sevilla FC. Como aquel 20 de abril de 2023, en el que la Bombonera se pintó enteramente de blanco para intimidar al Manchester United en los cuartos de final de la UEFA Europa League, o igual que el 18 de mayo de ese mismo año se tiñó de blanco en el duelo de vuelta de las semifinales ante la Juventus FC, en esta ocasión el llamamiento al hincha consiste en acudir el próximo sábado vestido completamente de negro para el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

¿Y por qué de negro? Pues porque culturalmente es el tono que la sociedad elige para mostrar señales de duelo, pesar, luto o dolor. Como los colores muy oscuros son los que predominan en un funeral, el sevillismo quiere vestirse para la ocasión como simbólica señal de protesta ante un consejo de administración y unos accionistas mayoritarios a los que acusan de estar matando y enterrando al Sevilla FC. Para demostrar que esto sólo va contra los gobernantes y no contra el equipo, la manifestación se ha convocado para las horas previas al choque frente al Athletic.

'Están matando al Sevilla': convocatoria para la afición del Sevilla FC, este sábado junto al Sánchez-Pizjuán

Entre los principales portavoces de la movilización, una vez más, se encuentra el grupo de animación Biris Norte, quien ha usado sus redes sociales para detallarlo todo. Bajo el lema 'Están matando al Sevilla', los convocantes han compartido mensajes para "animar a todo el sevillismo a que se sume a la protesta contra el secuestro del club". La cita es en la aledaña calle Benito Más y Prat, a partir de las 17:00 horas del sábado -el partido liguero contra los leones arrancará a las 18:30 h-, ha detallado un grupo que recientemente celebró por todo lo alto su 50 aniversario.

"Una vez comience el partido queremos que Nervión apriete junto a nosotros en busca de estos tres puntos tan vitales. Por ello, nuestra protesta será fuera del estadio con el objetivo de hacer ver una vez más al consejo nuestro deseo de que salgan del club lo antes posible", explica Biris Norte en un hilo en redes sociales en el que explica que "el motivo de ir de negro es simular la muerte del club, que es el devenir de la entidad en caso de seguir en manos de estas familias. El acto estará encabezado por la pancarta y el material preparado para la ocasión y tendrá su punto álgido frente a la puerta de cristales".

"Os pedimos colaboración. Para que todo salga bien, es necesario que todo el mundo se coloque tras la pancarta y no a los lados, así como es necesaria la puntualidad para que todo se haga con tiempo suficiente. Una vez dentro del estadio, que todo el Gol Norte mueva su bandera, que todo el estadio levante su bufanda y que la grada apriete como sólo nosotros sabemos hacer", concluye un comunicado claramente redactado en contra de los dirigentes y a favor del equipo, el club y toda la familia blanquirroja.