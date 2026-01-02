Biris Norte anuncia una huelga de animación en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Esta será la primera medida"

La grada de animación del Ramón Sánchez-Pizjuán ha emitido un comunicado donde anuncia las medidas que tomarán para el Sevilla-Levante tras prohibírsele la exhibición de dos pancartas que llevan mucho tiempo en Gol Norte

Biris Norte vuelve a movilizarse en la previa de un partido en Nervión y esta vez por lo que consideran una nueva persecución por acallarlos "con la connivencia de los propios clubes". Así, la peña ultra, que en 2025 cumplió 50 años de vida, ha emitido un comunicado a través de su perfil en la red social X donde denuncia que el Sevilla Fútbol Club, por orden policial, prohíbe exhibir las dos pancartas que hasta ahora se venían mostrando en Gol Norte en los partidos del Ramón Sánchez-Pizjuán, una con el lema 'Guardianes de Nervión', que decoraba la parte baja de la grada y justo detrás de la portería, y otra con la palabra 'Ultras', justo encima del vomitorio central.

Ante este hecho, Biris Norte ha decidido llevar a cabo una huelga de animación durante la primera parte del Sevilla-Levante de este domingo, quedándose además en los interiores del estadio para dejar vacíos sus asientos durante los 12 primeros minutos del partido.

Así reza el comunicado de Biris Norte

Queremos hacer público lo que está ocurriendo para que todo el sevillismo sea consciente de la situación actual. En las últimas semanas, el club nos ha comunicado que nuestras pancartas ya no pueden seguir exhibiéndose en Gol Norte por orden policial. Nos referimos a las pancartas que presiden nuestra grada: la situada en la parte baja, 'Guardianes de Nervión', y la que cuelga del vomitorio con la palabra 'Ultras'.

Estas pancartas fueron aceptadas en su momento tanto por el club como por las autoridades y han estado presentes durante años, sustituyendo a otras que realmente deberían ocupar ese espacio. El motivo que se esgrime es que se acusa al club de dar visibilidad a un grupo violento, basándose en una supuesta lista en la que estamos incluidos; una lista que nadie ha visto y cuya legalidad resulta más que cuestionable. Se trata de una etiqueta utilizada para reprimir y perseguir sin miramientos, con la connivencia de los propios clubes, que permiten esta caza dentro de sus estadios.

Por ello, llevaremos a cabo una protesta este domingo: nuestra grada permanecerá vacía durante los primeros 12 minutos del partido. Posteriormente accederemos a ella, pero la animación quedará suspendida hasta el inicio de la segunda parte. Esta será, por el momento, la primera medida que adoptaremos.

A partir del minuto 45, la animación regresará con normalidad. Seguiremos demostrando a quienes censuran, prohíben y persiguen que el Gol Norte nunca callará, que siempre hablará con la voz de sus ultras: Biris Norte.