Januzaj, sobre si seguirá en verano, su deuda con el Sevilla y el motivo de las críticas: "Estaría muerto"

El extremo belga se sinceró en la rueda de prensa de hoy acerca de su futuro en el Sevilla ahora que acaba contrato y explicó con honestidad por qué se rebajó el sueldo el pasado verano

Adnan Januzaj atendió a los medios de comunicación este mediodía y respondió con sinceridad a cuestiones trascendentes, como su futuro en Nervión ahora que acabo contrato el 30 de junio, cómo se negoció la rebaja de su ficha el pasado verano y su forma de gestionar las muchas críticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde posiblemente ahora atraviesa su mejor momento.

"Hace poco regresé de una lesión, pero ahora me encuentro muy bien físicamente y para un jugador es lo más bonito e importante, estar al cien en el apartado físico", señaló Januzaj, que, cuestionado sobre el hecho de que Almeyda siempre lo ha defendido, sacó pecho y apuntó que su único objetivo ahora es rendir al máximo nivel en el Sevilla, por la deuda contraída estos año por no haber respondido a las expectativas.

La razón por la que se quedó en el Sevilla el pasado verano

"Realmente nunca he tenido problemas con los entrenadores. Era otro tipo de problema. Pero bueno, yo siempre, en los clubes que he estado lo he hecho bien, y este año me quedé aquí por eso, para intentar rendir lo mejor posible, y dar algo que no he podido dar en los últimos años al Sevilla", se sinceró Januzaj, que en verano renunció al 50% de su salario.

"Quise jugar aquí, dando mi mejor nivel también en el Sevilla, porque no he tenido la oportunidad durante los últimos tres años. Aquí he recibido cariño y trató de devolverlo con mi calidad y pudiendo aportar", reconoció Januzaj, que se refirió a su futuro en verano, pues su vinculación termina en los próximos meses. El belga dejó claro que es feliz en Nervión.

Januzaj no cierra la puerta a ninguna opción este verano

"Yo me siento bien en el Sevilla, con el cariño también de la gente con la que trabajo día a día. Y bueno, en el fútbol, al final, pueden pasar muchas cosas", aclaró Januzaj, que no descartó ningún escenario: "Al final de la temporada veremos lo que pasa".

También exhibió sinceridad cuando se le preguntó por los reproches que ha recibido en el Sánchez-Pizjuán por su escaso protagonismo antes de la llegada de Almeyda y su negativa a salir para cobrar su salario al completo en mercados anteriores con Orta al mando.

Tajante con las críticas: "Por mi estilo de juego parece que estoy relajado"

"Si pensara en la opinión de todo el mundo, estaría muerto, dejo el fútbol y me quedo en casa, porque al final ya sabes que las cosas en el fútbol pueden cambiar mucho de hoy a mañana. Hoy eres el mejor y mañana, el peor. Si no estás fuerte mentalmente no vas a llegar a ningún sitio", señaló Januzaj, muy coherente en su respuesta.

"Mentalmente siempre me he mantenido tranquilo, trabajando lo más posible, aunque a veces por mi estilo de juego parezca que no. Desde pequeño he jugado así y es verdad que a veces tengo esa técnica tan fácil que en el campo parece que estoy tan relajado", explicó.