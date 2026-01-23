Almeyda sorprende con el 'fichaje' de Gattoni y revela las intensas conversaciones con Antonio Cordón

El técnico nervionense, que puso fecha a la vuelta de Alfon y se sinceró sobre Nianzou, abre la puerta del equipo al central argentino a la par que confiesa la realidad sevillista en este mercado tras estar en permanente contacto con el director de fútbol

Matías Almeyda se sentó este mediodía nuevamente ante los medios de comunicar para analizar el partido de mañana y también tratar para diversos asuntos de la actualidad del Sevilla, entre ellos el mercado de fichajes tanto en el apartado de salidas como de entradas, o el estado de la enfermería.

Dentro del asunto de la presente ventana invernal, el técnico sevillista sorprendió en cierto modo con su postura con Federico Gattoni, que regresó de su cesión en River y, a tenor de sus declaraciones, lo considera un jugador más de la plantilla.

Almeyda abre la puerta del equipo a Gattoni y habla del mercado

Así, cuestionado sobre si tiene opciones de entrar en la convocatoria, el míster no descartó ningún escenario ante las ausencias atrás. "Gattoni es jugador del club. Ante las bajas de nuestros centrales se habilitará para tenerlo en cuenta", apuntó el míster, dispuesto a darle una oportunidad.

"Yo lo conozco desde su llegada, desde hace menos de un mes que lo estoy entrenando. No sé lo que ha sido de su vida futbolística con otros entrenadores, pero sé lo que puede llegar a ser desde que ha empezado a entrenar conmigo. Entonces, si hay jugadores del club, hay que utilizarlos", apuntó con claridad el 'Pelado', al que se le preguntó sobre las posibilidades de fichar ahora ante las pocas pistas ofrecidas por Antonio Cordón.

"Creo que Antonio habló el otro día al respecto, yo lo escuché. Nosotros realmente hablamos todos los días, y si algo nos está caracterizando, sobre todo en la parte interna, es el diálogo y las verdades entre nosotros. Entonces, desde ahí está la construcción en este momento del club. Y Antonio declaró lo mismo que yo. Si no hay venta, es difícil traer", apuntó Ameyda.

"Entonces, mientras tanto, estamos enfocados en los jugadores que tenemos y darle confianza al grupo que tenemos", apuntó Almeyda, que respondió más brevemente sobre la posibilidad de que saliera alguien y no vieniera nadie: "Hasta que no suceda nada extraño, estamos en la misma situación. Entonces, es como hablar en vano y prefiero no hacerlo".

El regreso de Alfon y la enésima lesión de Nianzou

En otro orden de cosas, puso fecha al regreso al terreno de juego de Alfon una vez que hoy ha saltado al césped con el resto del grupo y se refirió al dramático caso de Nianzou. "Alfon está regresando, yo creo que ya para la semana que viene va a estar a disposición", apuntó Almeyda, que no quiso hacer sangrante cuando se le preguntó si el historial de lesiones del parisino es compatible con competir en la elite.

"Bueno, yo no sería tan malo de opinar si puede o no. Sufrimos su lesión porque primero es compañero, es jugador del club. Fue contratado en su momento y ningún jugador quiere estar tanto tiempo lesionado, porque lo sufre, lo sufre en la familia, lo sufren los compañeros y siempre le deseamos... Y él tiene el apoyo nuestro con respecto a lo que significa sobre todo como persona y después ojalá que él pueda resolver esta situación que lo mantiene muchas veces lejos de la cancha", apuntó el míster, consciente de la complejidad del tema.

"Es joven y tendrá que hacer otra especie de estudios y ver cuál es el motivo, pero ya entra otro plano que no depende de mí. Entonces sí nos pone triste porque es un gran jugador y no lo podemos tener", indicó.