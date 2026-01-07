Fede Gattoni lo pone complicado

Mientras que el Sevilla FC no cuenta con él y su intención era buscarle una nueva salida ahora, tras su retorno en enero, el central argentino está convencido de que puede ganarse una oportunidad en el plantel de Matías Almeyda, debido a las limitaciones actuales en defensa por salidas, lesiones y rendimiento de futbolistas

Sigue Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, con su hoja de ruta en enero en Nervión, donde trata de reforzar a un plantel que ha demostrado hacer aguas durante la primera mitad de la temporada. Para ello, sin embargo, hay que hacer hueco antes, habiendo salido ya el cancerbero Álvaro Ferllo al Deportivo de La Coruña y el canterano Ramón Martínez al Valladolid.

El zaguero ha pasado ya el reconocimiento médico con el Valladolid y firmará por el conjunto blanquivioleta hasta 2029, esperándose su oficialidad para hoy miércoles. Ramón Martínez se marcha a Pucela a coste cero, guardándose un 40% de una futura venta.

Un movimiento, el de Ramón Martínez, con el que el Sevilla FC logra liberar una ficha y se ahorra el salario del futbolista, que estaba entre los más bajos del vestuario blanquirrojo. Es decir, que el margen económico para fichar en su sitio sigue siendo prácticamente inexistente. Una realidad que, tal y como ha conocido ESTADIO Deportivo, quiere aprovechar el argentino Fede Gattoni, quien este enero ha vuelto de su infructuosa cesión en River Plate, donde al final se estaba entrenando en solitario.

Los planes del Sevilla FC con Gattoni

Con contrato hasta 2027, la idea de Fede Gattoni como sevillista es la de hacer valer lo firmado. En Nervión, sin embargo, no piensan lo mismo. O al menos no lo pensaban hasta su llegada, siendo la intención de los rectores blanquirrojos la de encontrarle una nueva salida en este mes de enero. El central argentino, por su parte, no está por la labor de ponérselo fácil a Matías Almeyda ni a Antonio Cordón y su equipo de trabajo, estando concienciado en ganarse una oportunidad y mostrarle a su compatriota que quiere quedarse en el Sevilla FC y competir por un puesto.

Buena prueba de ello es cómo adelantó su vuelta al trabajo a las órdenes de Matías Almeyda, entrenándose ya en el entrenamiento vespertino del 1 de enero al encontrarse en Sevilla, a pesar de no estar citado a filas hasta el día 2.

Trabajando ya a la par del grupo, Gattoni ha detectado que las limitaciones actuales en defensa, entre lesiones, salidas y el rendimiento de compañeros, podrían abrirle el hueco que en principio se le negaba, por lo que su intención es luchar por ello y poder quedarse en el Sevilla FC, al menos hasta el próximo 30 de junio. El hecho de que el cuerpo técnico sea argentino y que Almeyda siempre haya contado con argentinos en su plantel cuando salió ganador -salvo la experiencia en Chivas, por política del club-, empujan a Gattoni a luchar aún más por ello.

Gattoni frena -por ahora- los intereses de México, Racing, Independiente y Fluminense

Por el momento, Gattoni no está inscrito, aunque se entrena con el ’25’ que ha dejado libre Álvaro Ferllo. La idea de Antonio Cordón sigue siendo la misma, aunque el ex de San Lorenzo tendrá unas semanas por delante para tratar de demostrar su objetivo. Por el momento, el futbolista ha frenado a los clubes que lo han sondeado. Con ‘novias’ en México, Racing e Independiente tienen en Argentina al zaguero en su nómina de objetivos. El argentino Luis Zubeldia, técnico de Fluminense, también ha tanteado al central para llevárselo a Brasil.