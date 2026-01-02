Almeyda explica el estado físico de Rubén Vargas y aclara la situación de Gattoni en el Sevilla: "Hablé con él"

El preparador sevillista reconoció la importancia de que el suizo se recupere lo antes posible, a la par que lamentó la nuevo lesión en la plantilla y dejó entrever la salida en este mercado del central argentino

Matías Almeyda, en la comparecencia ante los medios correspondiente al duelo contra el Levante, se refirió a las nuevas incorporaciones a la enfermería en el entrenamiento de hoy, explicó el estado físico de Rubén Vargas y aclaró la situación de Gattoni una vez que ha regresado al Sevilla tras terminar su cesión en el River Plate. Asunto en el que el técnico sevillista dejó entrever lo que ya se esperaba, que todo apunta a una salida en la actual ventana de transferencias.

"Hablé con Gattoni. Estaba enterado de su paso por River, de que estuvo entrenando aparte", reveló el preparador nervionense, que señaló en cierto modo abrió la puerta de salida. "Veremos lo que pasa en el mercado. Mientras tanto, se le dará el respeto que merece como profesional y como persona", indicó el 'Pelado', que, a priori, no cuenta con su compatriota, a la par que el club necesita liberar fichas para poder reforzar un plantel mermado por las lesiones.

Almeyda lamenta la lesión de Alfon

En este sentido, esta mañana se han sumado las bajas de Alfon, fuera varias semanas, y de Isaac Romero. "Alfon venía creciendo en los entrenamientos y ayer participó y estaba volviendo al nivel que tiene. En los primeros diez minutos de hoy sintió una molestia en el sóleo y es una lástima. No podemos nunca tenerlo al 100% y esperemos que la rehabilitación sea rápida”, indicó Almeyda, que deja en el aire la presencia de Isaac Romero, único delantero disponible en la plantilla a día de hoy, ante el Levante.

"Isaac llegó ayer con mucha fiebre. Hoy tuvo menos fiebre, pero sigue teniendo fiebre. Veremos mañana", apuntó Almeyda, que, cuestionado por Vargas, ausente esta semana en los entrenamientos tras volver antes de las vacaciones.

El estado físico de Rubén Vargas

"No está disponible. Sigue en el proceso, sigue mejorando. Obviamente, su lesión fue más grave que otras lesiones. Y bueno, creo que va en ese tiempo para no apurarlo y para poder tenerlo ya bien sano. La verdad es que se trata de un jugador muy importante para nosotros y son ese tipo de futbolistas que deseamos tenerlos rápidamente", lamentó Almeyda, que incidió en el tema de las lesiones.

“Hay jugadores que han vuelto a sufrir lesiones en la misma zona, hay jugadores que antes de llegar nosotros ya sufrían lesiones. Hay que buscar darle la vuelta para que sean cada vez menos. Estamos deseando que no se caigan más”, señaló Almeyda, que opina que el equipo se encuentra en buena línea.

“Hemos encontrado una regularidad, que por momento la tuvimos. Beneficia para darle al equipo más seguridad, Veo crecimiento en el equipo y, más o menos, está en los parámetros pensados. Tenemos que sumar y hacernos fuertes en casa y encontrar la regularidad", apuntó.