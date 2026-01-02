Almeyda, sobre la llegada de Sergio Ramos, las conversaciones para fichar en enero y su situación en el Sevilla: "Me costó mucho"

El técnico sevillista se refirió a la intromisión del camero en el proceso de venta del Sevilla, reconoció que ha hablado con la alta cúpula para reforzar la plantilla ahora y aseguró que no piensa abandonar el barco

Matías Almeyda atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque del domingo contra el Levante y trató diversos temas de actualidad, entre ellos su futuro en el club nervionense tras atravesar por momentos complicados, las informaciones sobre el intento de Sergio Ramos de entrar como inversor en el Sevilla dentro del proceso de venta y también sobre la posibilidad de fichar un delantero en enero.

En el brindis para despedir 2025, Almeyda ya se refirió a sus intenciones en el Ramón Sánchez-Pizjuán y hoy las reiteró cuando se le preguntó sobre su situación en Nervión y las dificultades con las que se ha topado, señalando que no se plantea abandonar el barco.

Almeyda, claro: "Estoy muy feliz en el Sevilla"

“Yo creo que reiterar temas que yo ya he expresado es un poco en vano, ya que quien me conoce sabe que sostengo un pensamiento", explicó el preparador blanquirrojo, que insistió en haber encontrado lo que buscaba en Nervión.

“Estoy muy feliz donde estoy, me costó mucho llegar a LaLiga española. No lo voy a dejar fácil, porque costó mucho. Fueron seis meses de aprendizaje y de adaptarme a una nueva liga, a una cultura futbolística. Ha sido un semestre de mucho aprendizaje y que me tiene muy feliz tenerlo. No puedo dejarlo ahí y quiero seguir a por para de poder vivir a un Sevilla diferente", explicó el preparador nervionense, que reconoció que ha hablado con las altas instancias del club para reforzar la parcela ofensiva en enero.

Almeyda reconoce conversaciones para fichar en enero y opina sobre Ramos

"Sí, hemos hablado de reforzar la plantilla. Hay conversaciones ya desde hace un tiempo atrás. Esos temas los definirá tanto Antonio (Cordón) como José María (Del Nido Carrasco)", apuntó Almeyda, también cuestionado por la intromisión de Sergio Ramos en la carrera por la compra del club y la similitud con River Plate, que ha estado en manos de exjugadores.

“No sé si es real, pero son temas que saben que no me meto. A Sergio lo respeto como jugador y hombre. Lo que pueda llegar a ser con su dinero, no soy economista”, indicó el 'Pelado', que considera diferente lo de River Plate.

"Son diferentes escenarios, porque en River, digamos, el presidente no pone dinero. Es votado, como se vota un presidente en Argentina, se vota por los socios. El socio elige el presidente y después no hay inversión del presidente, sino todo lo que se provoca es porque lo provoca el club. Aquí hay acciones de por medio, son dos temas diferentes. Es difícil opinar".