Alfon González se convierte en la primera lesión del año y estará varios partidos fuera

El albaceteño estará entre tres y cinco semanas de baja debido a una lesión en el sóleo, siendo esta una nueva baja sensible para Matías Almeyda dentro de una delantera debilitada

El Sevilla FC ha recibido el año nuevo con esperanzas, ya que el evitar un descalabro como el de la pasada campaña sigue estando muy presente. Dentro del club, son sabedores de que la lucha debe estar en cotas más altas, con todo el proceso de crecimiento del club que todo eso conlleva. Es por ello que, con Cordón y Almeyda a la cabeza, se confía en que el mercado de invierno sea el que permita establecer otras metas distintas e intentar que la entidad cambie de rumbo para volver a la senda ganadora. Para ello, lo primero tiene que ser establecerla.

En la sesión de este jueves, Isaac Romero fue una nueva ausencia de una sesión en la que uno de los descartes de la entidad nervionense, Federico Gattoni, se incorporó a las sesiones de entrenamiento. El central no consiguió hacer unos buenos números en River Plate, lo que le acabó condenando en su etapa en Argentina. Como adelantó ESTADIO Deportivo, su intención era convencer a Matías Almeyda. Sin embargo, parece tenerlo complicado, ya que apunta a salir en este mercado de invierno.

En el día de hoy, se ha ausentado Alfon González, que sufre una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el manchego estará de baja entre tres y cinco semanas, por lo que será una baja sensible para un jugador con muchos recursos para Matías Almeyda. La delantera, de esta forma, se queda algo vacía, sumándose también a la ausencia de Akor Adams en punta y el proceso febril que está superando Isaac Romero.

En el entreno de esta mañana, también se ha visto una imagen curiosa captada por ESTADIO Deportivo, como eran las confesiones entre Guido Bonini y Alexis Sánchez. El argentino, con un "no cuentes nada", parecía estar contando alguna curiosidad al extremo chileno. El fin de año del chileno no pudo ser mejor, ya que su partido en el Bernabéu fue una muestra más de que la etapa del chileno no está siendo un mero "paseo". Ahora, casi más que nunca, su papel juega un rol clave. La lesión de Alfon le suma más papeletas para que pueda ser titular en los próximos partidos, algo que se antoja clave para un equipo que está falto de líderes. Y otra cosa no, pero Alexis Sánchez, de eso, sabe mucho.