El tiempo da la razón a Juanlu por tumbar el acuerdo alcanzado por el Sevilla en verano

El quinteño, llamado a ser protagonista también enero por el interés de club importantes de Europa, madurará su decisión en este mercado después de que el tiempo le haya dado la razón plenamente al rechazar la oferta de los Wolves tras el acuerdo alcanzado por el Sevilla

Juanlu Sánchez se erige en la principal opción del Sevilla para hacer caja este enero con la venta que necesita el club para cuadrar el presupuesto del ejercicio 25/26 sin provocar demasiado daño a la plantilla, tanto en cuanto el quinteño no es titular indiscutible para Almeyda. Las otras opciones para un traspaso millonario, casos de Carmona, Rubén Vargas o Agoumé, resultarían más perjudiciales, por lo que en Nervión esperan que el interés que continúa despertando el canterano se traduzca en ofertas cuantiosas en el actual mercado.

Un mercado que Juanlu afronta con lección aprendida del verano pasado, en el que fue protagonista sin que finalmente pasara nada y tomó una decisión que el tiempo se ha encargado de catalogar de acertada.

Juanlu tumbó en verano el acuerdo entre el Sevilla y el Wolverhampton

Y es que, al margen del culebrón con el Nápoles, con más ruido que nueces pese al 'sí' del lateral, el de Montequinto tumbó el acuerdo alcanzado entre el Sevilla y el Wolverhampton, confirmado a ESTADIO por el entorno del propio futbolista.

Las dos partes pactaron el pase por alrededor de 17 millones de euros, pero a Juanlu no le convencía la opción de los Wolves y dijo que 'no' a pesar de que la propuesta elevaba considerablemente los emolumentos percibidos en Nervión a la espera de que se concretase la vía de poner rumbo al Diego Armando Maradona. Finalmente, según Antonio Cordón y Del Nido Carrasco, el Nápoles no hizo una segunda oferta y Juanlu no se movió en verano.

Los Wolves, desahuciados en la Premier y en plena crisis

Ahora, medio año después de haber rechazado al club inglés, puede presumir de haber acertado plenamente por la situación actual del Wolverhampton, ya que, después de haberse gastado 147 millones de euros la ventana veraniega está desahuciado en la Premier y envuelto en una grave crisis deportiva e institucional. De hecho, es el colista de la clasificación tras la disputa de 19 jornadas, sin ninguna victoria en su haber y solo tres puntos, lo que le sitúa a 15 de la salvación.

Dos clubes punteros, tras los pasos de Juanlu

Esta situación le sirve para volver a madurar de manera concienzuda su decisión en el mercado invernal ahora que, como reveló ESTADIO Deportivo, está en la agenda de clubes importantes como el Bayer Leverkusen alemán y el Everton inglés, a la par que desde Italia insisten en que el Nápoles volverá a la carga. De momento, el Sevilla se mantiene en una cifra alrededor de los 20 millones, cinco por encima de su valor de mercado según Transfermarkt, aunque posiblemente estará abierto a negociar por algo menos a tenor que necesita vender por diez millones para cubrir lo estimado en el presupuesto.