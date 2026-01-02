Arouna Sangante, oportunidad gratis para el Sevilla tras los acercamientos de Víctor Orta

El anterior director deportivo estuvo cerca de firmar hace un año al joven central senegalés y dejó informes muy positivos a Cordón, con el aliciente determinante de que en junio termina contrato

El fichaje de un central se encuentra entre las prioridades del Sevilla para enero y también lo será con total seguridad en verano por los problemas nervionenses en la retaguardia y las dudas suscitadas por los mimbres de los que dispone a día de hoy Matías Almeyda.

En este sentido, Antonio Cordón rastrea el panorama internacional en busca de opciones que cuadren en los estrechos parámetros económicos del Sevilla y lo cierto es que el mercado ofrece un nombre que ya estuvo cerca de recalar en Nervión hace un año de la mano de Víctor Orta y que ahora se presenta como una oportunidad, sobre todo de cara al periodo estival, pues desde ya puede negociar libremente con cualquier club.

Arouna Sangante queda libre en junio

Se trata de Arouna Sangante, defensa central de 23 años que milita en Le Havre francés y que el 30 de junio termina contrato, por lo que llegaría a coste cero en verano y podría salir a bajo precio en la presente ventana de transferencias al ser la última oportunidad de su club de hacer caja con su pase.

Valorado en ocho millones por Transfermarkt, Sangante es titular indiscutible, como refleja que lo ha sido en todos los partidos a excepción del que se perdió por sanción y se erige en una atractiva posibilidad de cara a las próximas ventanas.

Así las cosas, en Nervión existen magníficos informes del senegalés realizados por la anterior dirección deportiva y que ha heredado Antonio Cordón con el aliciente de que ahora podría aterrizar en el Sánchez-Pizjuán con la carta de libertad.

Sangante estuvo cerca de llegar a Nervión el pasado enero

Así las cosas, Víctor Orta realizó gestiones el verano de 2024 y, sobre todo, en enero de 2025 ante la posibilidad de que saliera Badé, acelerando los movimientos en los últimos días de ese mercado como pudo confirmar ESTADIO. Finalmente, el central francés permaneció en Nervión y el africano en el Le Havre, de donde tampoco se movió en el último periodo estival a sabiendas de que pronto podría negociar su salida libremente con sus consecuentes ventajas de cara a su salario.

A principios del último verano, también se habló de que Cordón tuvo su nombre encima de la mesa por las conversaciones que había avanzado Orta, pero en ese momento el alto ejecutivo tenía otras prioridades y no se avanzó al respecto.

Su protagonismo en este curso propicia que haya competencia por su fichaje, por lo que, en el caso de que Antonio Cordón comparta criterio con Orta en el gusto por este central, el Sevilla debería moverse con agilidad y rapidez para adelantarse, como hizo en su momento para cerrar gratis la incorporación de Alfon. Claro que para ello no debería salir en enero, opción también factible.