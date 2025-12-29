Fecha para la vuelta de Gattoni al Sevilla y su argumento para convencer a Almeyda

El zaguero no está citado para entrenarse con el Sevilla FC hasta el día 2 de enero; mientras, apuera sus vacaciones en Estados Unidos con la clara intención de volver para tratar de convencer a su compatriota Matías Almeyda. En Nervión, sin embargo, tienen otros planes para él

El Sevilla FC volvió a los entrenamientos este pasado domingo tras el parón navideño, comenzando a preparar los de Matías Almeyda el partido del próximo domingo 4 de enero ante el Levante; el primero del nuevo año.

Un 2026 en el que los de Nervión tratarán de darle la vuelta a su situación, reencontrándose con las victorias y tratando dejar atrás el mal final de año cerrado, con tan sólo siete de los 27 últimos puntos posibles en LaLiga, eliminados de la Copa del Rey y habiendo caído en el derbi ante el eterno rival, el Real Betis Balompié.

La misión no se antoja sencilla, teniendo en cuenta el nivel del plantel sevillista. Por ello, la entidad blanquirroja, con Antonio Cordón a la cabeza, está decidida a tratar de reforzar el plantel en este mercado de enero, siendo la prioridad un delantero y la intención el realizar hasta tres incorporaciones. Antes, eso sí, deberá hacer hueco, teniendo las 25 fichas ocupados y arribando ahora, además, un efectivo con el que no se contaba, el argentino Fede Gattoni, quien vuelve de una infructuosa cesión en River Plate.

Gattoni, Álvaro Fernández y Ramón Martínez son los descartes a los que el Sevilla busca salida en enero

Precisamente Gattoni es uno de los hombres con los que no se cuenta en el Sánchez-Pizjuán, teniéndole que buscar un nuevo destino, al igual que hay intención con Álvaro Fernández y Ramón Martínez.

El argentino, sin embargo, vuelve decidido a ganarse un puesto ante los ojos de Matías Almeyda, sabedor de que tiene contrato hasta 2027 con el Sevilla FC, algo que quiere hacer valer. Tanto, que el zaguero está convencido de ponérselo difícil a la dirección deportiva sevillista, tal y como ha podido saber ESTADIO Deportivo.

Con fecha de regreso a Nervión para el 2 de enero -el Sevilla FC viene entrenándose desde el 28 de diciembre-, Fede Gattoni se encuentra de vacaciones en Estados Unidos junto a su familia, tras haber sido padre recientemente. Un descanso que no le ha impedido venir entrenándose en solitario en las últimas fechas para tratar de llegar en la mejor forma a la hora de ponerse a disposición de Almeyda.

Un Matías Almeyda en el que Fede Gattoni tiene muchas esperanzas depositadas, al tratarse de un staff técnico plagado de argentinos. Y es que el ahora entrenador sevillista siempre contó con argentinos en sus plantillas cuando salió campeón, salvo en Chivas, donde no contratan extranjeros por política del club. Un argumento al que se aferra un motivado Fede Gattoni en su retorno al Sánchez-Pizjuán, aunque en Nervión, eso sí, los planes para él se antojan muy diferentes. En México, de hecho, podría tener una posible salida.