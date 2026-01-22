Los fichajes del Sevilla en invierno: "Akor Adams y Gattoni"

En el último programa de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' abordamos las opciones del conjunto nervionense en el mercado de invierno

Pasadas 20 jornadas de LaLiga EA Sports, el Sevilla FC tiene 21 puntos y está a tan solo dos del descenso, con 26 goles a favor. Cinco de esos tantos son obra de Akor Adams, cuya marcha a la Copa África se notó sobremanera en el cuadro nervionense. Autor de dos goles en el empate del Sevilla ante el Elche, el nigeriano volvió de la competición continental convertido en todo un héroe, puesto que el Sevilla enlazó varios partidos sin ver portería mientras Adams no estaba.

Con el mercado de fichajes de invierno ya muy avanzado, todavía se siguen esperando fichajes, aunque la situación económica del cuadro sevillista hace que primero haya que vender para poder dejar hueco a algún nuevo futbolista. Además, el margen económico para gastar de lo que el club ingrese es también muy escaso, lo que hace que no se esperen grandes incorporaciones.

En el último programa de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' valoramos esta situación, siendo muy claros con las opciones de fichajes del Sevilla FC, ya que incluso el propio Matías Almeyda reconoció en sala de prensa que es "irreal pensar en fichajes".

"Si no pueden pensar en fichajes tienen un problema serio. Los fichajes son Akor Adams, Ejuke y Gattoni, que es el refuerzo de este invierno", comenzaba diciendo Alejandro Sáez, quien añadía que estaba convencido de que "al final va a haber algún movimiento. Entiendo que conseguirán dar alguna salida a Gattoni, que se está resistiendo. Creo que lo echarán aunque sea a patadas, pero creo que conseguirán hacer ese hueco y algún refuerzo de última hora, en un último día de mercado muy loco, espero. Si no sería una catástrofe".

LA POSIBLE VENTA DE KIKE SALAS

Por otro lado, Óscar Murillo arrojó luz sobre los rumores de una venta de Kike Salas a Rusia. "Por lo que me comentaron a mí, eso está muy parado todavía para la altura que estamos. Es cierto que en Rusia se cierra el mercado, creo que es el 19 de febrero. De hecho, no se ha abierto todavía; se abre esta semana. Entonces ahí puede pasar lo que ocurrió en su momento con Rodri, con Fekir, fichajes extemporáneos que realmente hacen más daño. Es cierto que Sevilla tiene muchísimas defensas, no le haría tantísimo daño, incluso para jugar con cinco atrás tiene futbolistas. Ya ha soltado a Ramón Martínez y soltará también a Kike Salas, pero, por una parte, confío en Antonio Cordón, que es un profesional que sabe moverse en estas aguas turbulentas y que ya está acostumbrado a hacer mucho con poco".

LAS RESTRICCIONES DE LALIGA

"Hay algunos tipos de movimientos, no sé cómo llamarlos, que como en diferidos, de poder inscribir hasta tres futbolistas, uno con traspaso y dos con cesión o libre, y regularizar su situación a lo largo de la temporada y si no, pagarlo, entre comillas, en el siguiente mercado. Al Getafe ya le han dado vía libre, a pesar de que no se ha solucionado el tema de Uche. Ya han empezado a inscribir futbolistas, de hecho ya debuta Satriano, y ya está empezando a moverse. Yo creo que van a pasar un poco la mano, porque si no es que va a haber menos todavía de lo que hubo el año pasado, que el Betis fue el gran animador gastándose 13 millones y pico entre el Cucho y Anthony, pero que realmente hubo muy poco movimiento para lo que acostumbraba a ser la ventana de invierno", continuaba Murillo.

"Yo sinceramente creo que el Sevilla sí va a hacer algo y que va a soltar y que va a venir algún refuerzo, pero tampoco espero un refuerzo de campanilla, la verdad. Así que el Sevilla va a tener que tirar prácticamente con lo que tiene y algún retoquito que no creo que suba al nivel muchísimo", concluía Sáez.