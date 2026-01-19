La Prórroga de Estadio Deportivo 3x19: Ruibal, Selección, Marcelino, Almeyda, Vinicius, Copa África...

Programa número diecinueve de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', el primero de 2026, como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Óscar Murillo y Alejandro Sáez como invitados. El pinchazo del Barça, los pitidos del Bernabéu a Vinicius y Florentino, la victoria del Betis, la reacción de Marcelino o la posibilidad de que Ruibal fuese convocado con España, protagonistas del programa.

Comenzamos hablando del triunfo del Betis en La Cartuja ante el Villarreal (2-0), destacando la reacción de Marcelino García Toral tras la derrota y el papel que está teniendo Aitor Ruibal en los últimos partidos del conjunto verdiblanco, poniendo sobre la mesa la opción de que pueda ser tenido en cuenta por Luis de la Fuente para la Selección.

Por otro lado, comentamos los pitos del Bernabéu, que tuvieron como principal objetivo a Vinicius, y también los gritos de "Florentino, dimisión" que hacía 20 años que no se escuchaban en el estadio del Real Madrid. Un conjunto blanco que, pese a su mal momento, está a un punto del líder, el Barça, que pinchó ante la Real Sociedad, partido por el que debatimos sobre Joan García y Remiro como candidatos a ir al Mundial con España.

También charlamos sobre la Copa África, los posibles refuerzos del Sevilla FC este mercado de invierno, las opciones de Champions del Betis o la pelea por el descenso.

Este programa es el número 113, al margen de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' que se realizó sobre la Eurocopa de 2024 en Alemania que acabó ganando la selección española. Recuerda que puedes escuchar el programa desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos en la web de ESTADIO Deportivo. Además, el programa se puede escuchar a través de la radio convencional, a las 24:00 horas, en el 90.4 FM de NEO FM, dial donde también emiten varias redifusiones del programa a lo largo de la semana.