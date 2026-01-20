Batista Mendy amplía la lista de bajas del Sevilla para recibir al Athletic

El conjunto nervionense vuelve este martes al trabajo pendiente con dos sancionados y de una pobladísima enfermería en la que residen cinco lesionados -cuatro de ellos jugadores de ataque- más la eterna incógnita de Tanguy Nianzou. El central francés entró al terreno de juego del Martínez Valero en el minuto 46' del Elche - Sevilla pero fue sustituido en el 67'

El Sevilla FC rescató 'in extremis' un punto en su visita al Elche CF (2-2); en un encuentro en el que, a falta de fichajes invernales, el técnico Matías Almeyda demostró que estaba como loco por recibir refuerzos: el bigoleador Akor Adams volvió de la Copa de África para jugar toda la segunda parte y tuvieron también minutos su compatriota Chidera Ejuke y el recuperado Gabriel Suazo. No obstante, en esta plantilla tan golpeada por las plagas de bajas siempre va lo comido por lo servido. A cambio, se cayeron por lesión Alexis Sánchez y Adnan Januzaj que ni siquiera viajaron al Martínez Valero, donde Batista Mendy se convirtió en la enésima ausencia obligada.

Batista Mendy tendrá que cumplir un partido de sanción y no estará en el Sevilla - Athletic

El pivote franco-guineano, cedido por el Trabzonspor hasta el final de la presente campaña, no podrá repetir en el once del Sevilla FC para el encuentro del próximo sábado ante el Athletic Club de Bilbao. Mendy fue amonestado por el colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea en el minuto 59 del choque ante el Elche CF.

Fue el único nervionense que vio cartulina en el feudo franjiverde; pero justo era uno de los apercibidos y esa tarjeta amarilla acarrea un partido de sanción para un futbolista esencial en los planes de Almeyda. Así, el '19' se une a Marcao Teixeira, a quien le quedan aún tres de los seis partidos de castigo por su expulsión ante el Real Madrid.

El Sevilla FC vuelve al trabajo pendiente de Nianzou y los otros cinco lesionados

Tras regresar de madrugada desde Elche, la plantilla del Sevilla realizará este martes un entrenamiento de recuperación para los que más minutos disputaron y realizará tres sesiones matinales para preparar la visita del Athletic. Todo ello, como siempre, muy pendiente de la siempre poblada enfermería.

Está por ver qué sucedió con el frágil Tanguy Nianzou, quien entró al campo en la reanudación y fue sustituido 21 minutos después. Además, cabe recordar que son bajas por lesión los atacantes Alexis Sánchez, Adnan Januzaj, Rubén Vargas y Alfon González más el defensor César Azpilicueta.

Así se reparten las 63 tarjetas amarillas y 2 rojas del Sevilla FC en LaLiga

Batista Mendy se convierte en el cuarto futbolista del Sevilla FC en cumplir ciclo de amonestaciones, tras Gerard Fernández 'Peque', José Ángel Carmona y Lucien Agoumé; además de los expulsados Isaac Romero, estuvo dos partidos por su roja en El Gran Derbi, y Marcao Teixeira, que debe estar seis citas sin jugar por su pérdida de papeles en el Santiago Bernabéu y, además, cuando vuelva estará apercibido. El brasileño tiene cuatro amarillas, como Tanguy Nianzou y Nemanja Gudelj.