Lista de 22 para Elche con las tres sustituciones esperadas y los dedos cruzados

Los recién llegados Akor Adams y Ejuke, más el restablecido Suazo, relevan a los eternos lesionados Alexis Sánchez, Vargas y Januzaj

Aunque Matías Almeyda no las tiene todas consigo al respecto de que pueda usarlos de inicio, los recién retornados de la Copa de África Akor Adams y Chidera Ejuke constituyen dos de las tres novedades en la lista de convocados del Sevilla FC para la visita de este lunes 19 de enero al Elche CF (21:00 horas). La otra es Gabriel Suazo, recuperado a tiempo de sus molestias en el sóleo, que ayuda junto a la pareja nigeriana a compensar la enésima caída a la enfermería de Alexis Sánchez, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, quienes elevan a media docena las ausencias.

Esto obliga al preparador de Azul a recurrir a los ya habituales Alberto Flores, Manu Bueno, Andrés Castrín y Miguel Sierra para completar desde abajo una citación que, por ahora, no se está viendo más afectada por el mercado invernal, al que restan dos semanas completas de vigencia, tras la marcha de Ramón Martínez, un central que, siendo sinceros, era más relleno que alternativa, así como del cuarto portero, Álvaro Fernández, que no contaba en absoluto para el míster.

El suizo se lesionó a los cinco minutos de volver mes y medio después y no se le espera hasta marzo, mientras que el chileno sufre una rotura fibrilar aparte de la contusión en la cadera que arrastraba y el belga, un pinchazo de última hora en el isquiotibial derecho. Se unen a los aún renqueantes César Azpilicueta y Alfon González, así como a un Marcao Teixeira que cumplirá el tercero de los seis encuentros de sanción que le cayeron por su roja directa en el Santiago Bernabéu. Además, se encuentran apercibidos de sanción y se perderían el choque del sábado 24 de enero en casa a las 18:30 horas ante el Athletic Club tanto el que arrastraba cuatro, Tanguy Nianzou, como Nemanja Gudelj y Batista Mendy.

La lista de 22 nervionenses convocados para el Elche - Sevilla de LaLiga

Finalmente, el máximo responsable técnico del primer equipo nervionense ha reunido a 22 convocados para la visita de este lunes al Elche CF en el encuentro que cerrará la jornada 20ª de LaLiga a partir de las nueve de la noche. Se trata de: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Fábio Cardoso, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Manu Bueno, Chidera Ejuke, Miguel Sierra y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Isaac Romero y Akor Adams.