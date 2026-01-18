Akor Adams y Ejuke salvan la papeleta de Alexis Sánchez

El chileno vuelve a no entrenar con el grupo tras una semana sin poder hacerlo, por lo que se suma a una gran lista de bajas donde ya no aparecen ni Akor Adams ni Chidera Ejuke

El Sevilla FC está en las últimas horas antes de un encuentro que si, ya antes se antojaba trascendental, ahora es casi una finalísima. El partido en el Martínez Valero se ha convertido en clave tras una nueva derrota frente al RC Celta de Vigo, que hace que el equipo se acerque peligrosamente a los puestos de descenso, un mal que quería ser olvidado en Nervión, pero que la falta de calidad del equipo provoca que poco a poco vuelva a acercarse. El primer paso para evitar un descalabro mayor debe ser este lunes, ante uno de los equipos más en forma de LaLiga.

Durante esta semana, la noticia ha sido la ausencia de Alexis Sánchez. El chileno lleva sin ejercitarse desde el pasado jueves, al tener una contusión en la pelvis que no le ha permitido entrenar junto al resto del grupo durante estos días. Esto adquiere aún una mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que es un jugador que adquiere un mayor protagonismo con todas las bajas que hay en la parte ofensiva nervionense. Otro de los que también marcaba esa tónica era Djibril Sow, aunque su aparición el viernes sobre el césped tranquilizó a la afición.

En la sesión de hoy, el chileno tampoco se ha ejercitado con el equipo, lo que le convierte en una baja casi segura frente al equipo de Eder Sarabia. Un nombre que se suma a una amplia lista, que la conforman Rubén Vargas, Alfon, Azpilicueta y los jugadores de la Copa África, Ejuke y Akor. En este último caso, desde el club se confía en que puedan estar en el Martínez Valero, ya estando ambos en Sevilla. De esta forma, Matías Almeyda suma algo más de mordida a un equipo muy falto de ello.

Muchos son los aspectos negativos que se pueden sacar del equipo de Matías Almeyda. No es para menos, ya que el equipo sigue sin reforzarse en una de las batallas más duras que siempre hay en Primera División, como es la de la permanencia. Varios son los equipos de esa zona baja que ya han sumado grandes nombres a sus plantillas, pero en Nervión se esperan salidas para que estas se puedan acometer. Con la posibilidad de Rubén Vargas casi descartada, el único que resalta en la lista es Juanlu Sánchez, ya que es los pocos capaz de dejar un remanente importante en un equipo sin maniobra.