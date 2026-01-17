El llamativo dato estadístico que encumbra a Fábio Cardoso y añade aún más misterio a su "inexplicable" situación en el Sevilla

El central portugués sólo ha jugado tres partidos en LaLiga 25/26, en los que los nervionenses han mejorado en un 54% sus prestaciones defensivas. Ni está ni deja de estar: no juega pero tampoco está buscando equipo en este mercado invernal de fichajes

De todas las particularidades que tiene la deficitaria plantilla del Sevilla FC, el caso de Fábio Cardoso seguramente sea el más curioso de todos. Su situación es llamativa a más no poder, pues la dirección deportiva nervionense aseguró que no pudo realizar más incoporaciones el pasado verano debido a que no quedaban fichas disponibles y entre los tres elegidos para llegar en el último día del mercado estival de fichajes estaba el central portugués de 31 años, que llegó libre tras rescindir con el Oporto. A partir de ahí nada ha sucedido como cabía esperar.

El impresionante dato de Fábio Cardoso: con él, el Sevilla FC tiene un 66% de porterías a cero; sin él, un 12,5%

A diferencia de Batista Mendy y Alexis Sánchez, su papel en el equipo ha sido residual; algo que desde su propio entorno califican como "sorprendente" y ante el que aseguran no haber recibido explicación. Por si fuera poco, a 17 de enero tampoco tienen noticias sobre la pertinencia de buscar salida, algo que debería ser lógico teniendo en cuenta que para nada entra en los planes de Matías Almeyda.

Y eso que puede presumir de un dato digno de reseñar: el Sevilla FC ha dejado su portería a cero en dos de las tres jornadas en la que Fábio Cardoso fue titular. Antes de su fichaje la había dejado ante el Girona FC (0-2) y, tras su llegada, sólo acabó imbatido sin su ayuda ante CA Osasuna (1-0).

El futbolista de Águeda sólo suma 309 minutos repartido en cuatro partidos (de 22 posibles) una vez que se ha alcanzado ya el ecuador de la temporada 2024/2025. Llegó el día 1 de septiembre pero fue el último de los refuerzos en debutar. Lo hizo el 28 de septiembre, disputando 77 minutos en el 0-1 ante el Rayo Vallecano. Tardó un mes en repetir, volviendo a salir de inicio en la polémica derrota ante la Real Sociedad (2-1) del 24 de octubre, con un más que cuestionable penalti por una mano involuntaria del propio Fábio Cardoso y un penalti no señalado sobre Alfon.

Eso le costó una desaparición de casi dos meses, hasta el 4-0 contra el Real Oviedo del 14 de diciembre, último partido en el que el Sevilla FC ha dejado su portería a cero, la última victoria y también el último día que celebró un gol. Desde entonces, van cuatro derrotas consecutivas en las que el portugués no ha tenido ningún minuto.

Sin noticias sobre una posible salida del Sevilla FC

Ramón Martínez se marchó al Real Valladolid, Tanguy Nianzou acaba de salir de su enésima lesión, César Azpilicueta no sale de la enfermería, a Marcao Teixeira le cayeron seis partidos de sanción, Kike Salas y Nemanja Gudelj están lejos de sus mejores versiones, el retornado Fede Gattoni no cuenta, José Ángel Carmona está teniendo que actuar como central... Ni por esas encuentra un sitio Fábio Cardoso, quien tampoco encontró una vía de escape en la Copa del Rey.

El '15' blanquirrojo vio enteramente desde el banquillo las eliminatorias ante el CD Toledo (1-4) y el Deportivo Alavés (1-0), conformándose con los 90' del duelo con el CD Extremadura (1-2). A pesar de lo evidente de su ostracismo, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que a día de hoy ni Matías Almeyda ni Antonio Cordón han hablado con él para recomendarle una salida en el presente mercado de enero. Su única idea para lo que queda de curso, además de intentar entender qué pasa, es luchar por ganarse un sitio.