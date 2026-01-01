La intención de Fábio Cardoso ante su compleja situación en el Sevilla: "Quiere más"

El entorno del central revelan a ESTADIO la preocupación del luso por su ausencia de protagonismo desde su llegada y sus intenciones con el mercado de enero ya abierto

La durísima sanción a Marcao de seis partidos por su expulsión contra el Real Madrid, sumado a las lesiones atrás, obliga nuevamente a Matías Almeyda a buscar soluciones en defensa ante su decisión de regresar a la zaga de cinco atrás, si bien tras las vacaciones ha recibido la gran noticia de la recuperación de César Azpilicueta.

Mientras se intenta cerrar un nuevo central en enero, la ausencia del brasileño se presenta a priori como una oportunidad para los efectivos menos habituales atrás, entre ellos Fábio Cardoso, fichado en verano procedente del Oporto y sin apenas opciones hasta la fecha a las órdenes de Almeyda.

Participación residual de Fábio Cardoso desde su llegada: solo 309 minutos

Por ello, como apuntaba recientemente esta redacción, lo que ocurra durante la ausencia del brasileño, con el mercado de enero abierto, puede ser decisivo en el devenir del portugués en Nervión, pues si tampoco dispone de minutos ahora su tesitura se convertirá en insostenible. Lo cierto es que contra el Real Madrid el técnico argentino prefirió hacer dos reconversiones -Carmona y Gudelj como compañeros de Marcao- para no emplear al futbolista de 31 años oriundo de Águeda.

Y es que, hasta la fecha, Cardoso solo ha disfrutado de 309 minutos repartidos en cuatro partidos, un bagaje paupérrimo ante el discreto nivel de la zaga sevillista y las continuas ausencias por lesión o por sanción, y el horizonte no se presenta demasiado halagüeño.

El círculo de Fábio Cardoso reconoce la preocupación del central

En este contexto, ESTADIO ha querido conocer la postura del central por su rol completamente secundario hasta el momento, y desde su entorno reconocen que está preocupado por la falta de oportunidades que ha sufrido hasta el momento, pues ni siquiera en el Oporto, donde era suplente antes de su salida como cedido al fútbol árabe, su participación resultaba tan residual.

De este modo, su círculo afirma que Fábio no se rendirá y seguirá trabajando al máximo para revertir su situación, pero que lógicamente no le gusta en absoluto su realidad actual en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que quiere disputar más minutos.

El mercado de enero, un escenario del que no se habla

La fuente consultada por esta redacción no habla en ningún momento de movimientos en enero, pero lo cierto es que el Sevilla necesita liberar fichas y si tampoco entra en juego durante la sanción de seis partidos de Marcao no se puede descartar ningún escenario, No en vano, Almeyda no termina de confiar en él y Cardoso, obviamente, no está satisfecho con su ostracismo después de haberse decantado por Nervión en el pasado periodo estival.